Киев захватил поселок Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса

Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, вывесили украинский флаг и вырыли траншеи, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», – рассказала она РИА «Новости».

По словам Никоноровой, Киев игнорировал все запросы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в вопросе захвата Старомарьевки

«Мы пытались задействовать координационный механизм, сообщали украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение. Но все эти попытки прекратить эскалацию дипломатическими средствами были полностью проигнорированы украинской стороной», – рассказала она.

Глава МИД республики считает, что Киев провоцирует ДНР на возобновление полномасштабных боевых действий, чтобы потом выставить себя жертвой агрессии и переписать Минские соглашения.

По ее словам, захват Старомарьевки в Донбассе, заявления Киева о применении беспилотиков Bayraktar для атаки по позициям Народной милиции, продолжающие обстрелы – провокации со стороны украинских силовиков.

Напомним, Москва обвинила Киев в нарушении минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».