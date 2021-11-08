Зеленский взял в заложники Байдена

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8 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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Новые беспилотники вернут зрение ВКС России

Без систем целеуказания и дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) немыслим современный воздушный бой Кирилл Каллиников/РИА Новости
Россия вплотную занялась решением одной из важнейших проблем ВКС страны. Речь идет о создании новой системы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), и этот вопрос, по данным газеты ВЗГЛЯД, сейчас обсуждается Министерством обороны с промышленностью. Платформой для новой системы должны стать беспилотники, и их появление даст российской боевой авиации принципиально новые возможности. Подробности...
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Зеленский взял в заложники Байдена

Президент Украины умело манипулирует президентом США REUTERS/Jonathan Ernst,
REUTERS/Evelyn Hockstein
Все больше сигналов о том, что Соединенные Штаты готовят новое обострение вблизи российских границ. Сергей Шойгу предупредил, что в связи с заходом американских кораблей в Черное море «возможны любые провокации». Однако политологи утверждают, что Байдену «эскалация на Украине абсолютно не выгодна». Кто и как заставляет президента США вновь идти на обострение отношений с Россией? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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«Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Возможен ли военный конфликт США и Ирана

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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    Президент Украины умело манипулирует президентом США
    		   8 ноября 2021, 14:22
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst,
    REUTERS/Evelyn Hockstein
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Все больше сигналов о том, что Соединенные Штаты готовят новое обострение вблизи российских границ. Сергей Шойгу предупредил, что в связи с заходом американских кораблей в Черное море «возможны любые провокации». Однако политологи утверждают, что Байдену «эскалация на Украине абсолютно не выгодна». Кто и как заставляет президента США вновь идти на обострение отношений с Россией?

    Почти полгода США держали себя в руках. С момента женевской встречи в июне между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом Вашингтон воздерживался от серьезных военно-политических провокаций в адрес России – то есть выполнял свою часть сделки по прекращению дальнейшей эскалации в двусторонних отношениях.

    И вот в начале ноября, казалось, воздержание закончилось. В самый разгар украинских военных провокаций в Донбассе два корабля ВМС США (одним из которых является флагман Шестого флота «Маунт Уитни») заходят в Черное море. Демонстрируя свое присутствие, а также посылая значимые военно-политические сигналы украинскому режиму.

    «В прифронтовом регионе»

    В Москве уже расценили это турне как проверку обороноспособности страны. «Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его. И понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И конечно, мы не должны допускать таких вещей», – говорит министр обороны России Сергей Шойгу.

    И эксперты согласны с министром в том, что этот визит повышает риски военного столкновения двух стран.

    «Усиление американского присутствия в Черном море не способствует укреплению безопасности. Пусть и на временной основе, но все равно наращивается военное присутствие США и стран НАТО в самом конфликтогенном регионе Европы. В самом волатильном регионе, где имеют место военные конфликты. В прифронтовом регионе между РФ и НАТО, где российско-западное соперничество имеет наиболее интенсивный характер. Усиливается риск непреднамеренного военного конфликта между Россией и НАТО, который может стать следствием провокации или случайной трагической ошибки», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

    Иначе говоря, если американский корабль будет вести себя как британский эсминец Defender, то есть демонстративно нарушать территориальные воды России в районе Крыма – то Москва способна ответить силой. «Мы в состоянии нанести удар, мы можем нанести удар, но будем ли мы это делать – это вопрос отдельный, это вопрос политического выбора», – заявлял ранее по этому поводу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

    Конгресс требует

    Тогда зачем Вашингтон идет на такой риск? Ставит Россию перед таким выбором? Причины для США лежат скорее в политической плоскости. Администрация Байдена искренне стремится к деэскалации отношений с Москвой – не от большой любви к России, а от понимания того, что второстепенный по значимости конфликт с Москвой не дает Америке возможности сосредоточиться на противостоянии врагу № 1. То есть Пекину.

    Однако эту логику американского президента понимают далеко не все в Вашингтоне. Сенаторы и конгрессмены регулярно требуют от Белого дома обозначить готовность защищать украинских союзников от чуть ли не неизбежной «российской агрессии». «Учитывая сосредоточение российских войск на границе с Украиной, мы призываем незамедлительно и оперативно предоставить Украине поддержку в виде разведданных и оружия», – требуют конгрессмены Майк Роджерс и Майк Тернер, возглавляющие республиканцев в двух оборонных структурах Палаты представителей. – Мы также призываем вашу администрацию разместить силы США в Черном море для предотвращения российского вторжения, поскольку ... нельзя игнорировать продолжающиеся угрозы международному праву и украинскому территориальному суверенитету со стороны России».

    И игнорировать эти пожелания Байден не может.

    Во-первых, потому, что так думают не только республиканцы, но и часть его собственных демократов. Во-вторых, Джо Байден, чей рейтинг в последние месяцы и без того серьезно упал, не хочет, чтобы в прессе о нем писали как о человеке, который принял у Трампа по наследству роль российского шпиона в Белом доме.

    Такой сценарий, между прочим, не нужен и России – очевидно, что если Байдена будут третировать за пророссийскость, то: а) он будет вынужден доказывать обратное через антироссийские провокации; б) ему будет крайне сложно «продать» американскому обществу любые договоренности с Москвой, которые могут быть достигнуты в ходе идущих сейчас российско-американских переговоров.

    Поэтому эксперты, оценивая политические цели США в истории с заходом американских кораблей в Черное море, призывают говорить не столько о американской агрессии, сколько о попытке сыграть «и нашим, и вашим». Пройти по тонкой грани между капитолийскими русофобами и национальными интересами Америки.

    «Причина усиления американского военного присутствия в Черном море двояка. Во-первых, это альтернатива интеграции и вступлению Украины в НАТО. США понимают, что это красная линия для России, поэтому они наращивают военное взаимодействие с Украиной, но при этом не принимают ее в НАТО и не предоставляют ей гарантий безопасности, не распространяют на нее действие 5-й статьи Североатлантического договора. Во-вторых, наращивая свое присутствие в регионе, США создают ситуацию неопределенности перед Россией, которая, с их точки зрения, полезна для сдерживания России в отношении Украины. США как бы создают непонятную ситуацию – будут они воевать за Украину в случае полномасштабной российско-украинской войны или нет. И тем самым якобы создают сдерживающий эффект», – говорит Дмитрий Суслов.

    Детям тут не место

    В случае, если бы эта игра разыгрывалась между Москвой и Вашингтоном, проблем бы не было. В России тоже понимают правила и вполне могли бы в чем-то подыграть Соединенным Штатам – в случае, если бы те играли по правилам и уважали бы красные линии. То есть, например, американские корабли продемонстрировали присутствие, зашли в грузинские порты, посетили Одессу, не входя при этом в территориальные воды России возле Крыма, а потом, по истечении 21 дня пребывания, удалились бы из акватории согласно Конвенции Монтре. В ответ Москва бы поиграла своими мускулами и обозначила бы свои интересы в регионе. Продемонстрировала бы готовность применить военную силу в случае провокации без каких-либо условностей, экивоков и недомолвок в случае провокаций.

    Однако проблема в том, что в эту игру двух взрослых акторов может вмешаться третий – отнюдь не взрослый и не обладающей даже толикой ответственности сверхдержав. А именно Украина, которая сейчас обостряет ситуацию в Донбассе вопреки интересам и даже требованиям Соединенных Штатов.

    «Нынешнее обострение ситуации на Украине – это результат, с одной стороны, внутриполитических сложностей администрации Зеленского, которая пытается компенсировать эти сложности обострением внешнеполитической игры и конфронтации с Россией. С другой стороны, оно вызвано недовольством Киева тем курсом, который стала проводить администрация Байдена в отношении украинского конфликта. Курсом на стабилизацию конфронтации с Россией и предотвращение новой полномасштабной эскалации конфликта в Донбассе», – напоминает Дмитрий Суслов.

    За последние месяцы Соединенные Штаты не раз и не два посылали Киеву своего рода предупреждения, однако Зеленский эти предупреждения игнорировал. Вплоть до того, что отдал приказ похитить наблюдателя от Луганской народной республики аккурат во время визита в Москву высокопоставленной сотрудницы Госдепа Виктории Нуланд. И логика украинского президента понятна – идти поперек позиции Белого дома, конечно, страшно, но у Зеленского нет иного выхода. Украинский режим в нынешнем виде может существовать только на фоне конфликта между Россией и Западом и отсутствия между ними всяких договоренностей по Украине. Как только будут достигнуты договоренности, режим будет заменен на более адекватный и меньше отвлекающий внимание и ресурсы Соединенных Штатов.

    Жертвы пропаганды

    Именно поэтому Киев заинтересован в том, чтобы не просто спровоцировать войну в Донбассе, но и втянуть в нее Соединенные Штаты. И в этом плане присутствие военных кораблей НАТО дает ему дополнительные возможности – в том числе и в виде организации каких-то провокаций, связанных с этими кораблями.

    Конечно, в Вашингтоне понимают эту игру и осознают, что Москва в провокациях не заинтересована.

    «В условиях, когда администрация Байдена стремится сконцентрировать свои ресурсы, силы и внимание на Китае, новая эскалация на Украине ей абсолютно не выгодна. Равно как это невыгодно и России, поскольку эскалация приведет к еще большему усилению российско-западной конфронтации, уменьшению свободы внешнеполитического маневра для Москвы и еще большим санкциям, которые на сегодняшний день качественно не увеличиваются. Единственным выгодополучателем от конфликта станет украинское руководство, поскольку иных способов укрепить свою субъектность, привлечь внимание и решить внутренние проблемы, в том числе экономические, у него нет», – уверен Дмитрий Суслов.

    Однако несмотря на это Байден, в случае каких-то неприятных инцидентов, не сможет сказать, что их устроила Украина. США, по сути, стали жертвой своей риторики и политической линии, а также заложником украинского режима с его собственными мотивами. Именно поэтому военные демонстрации США в Черном море несут столь высокие риски. 


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