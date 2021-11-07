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Как Красная армия захватила первое знамя вермахта

Гитлеровские знамена у подножия Мавзолея - один из наиболее узнаваемых символов Победы Халдей Евгений/ТАСС
Ровно 80 лет назад произошло событие, положившее основу для одного из самых символичных эпизодов легендарного Парада Победы. Осенью 1941 года подразделениями Красной армии были захвачены первые боевые знамена наступавших немецко-фашистских войск. О том, как это происходило, рассказывают недавно обнаруженные документы военных лет. Подробности...
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К катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай

Украинские электростанции остались без топлива Dmitri Tovstonog/wiipedia.org
«Феноменальный, фундаментальный идиотизм». Такими словами сами украинские политики оценивают то, что происходит сейчас в энергетике Украины. Электростанции остались без топлива, и стране накануне зимы грозит невиданный энергетический кризис. Его причиной оказались не только просчеты киевских властей, но и действия Китая. Каким же образом? Подробности...
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    Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

    Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия
    		   7 ноября 2021, 19:35
    Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
    Текст: Михаил Мошкин

    США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев, и как объяснить прозрение Киева?

    Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщили источники немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. По версии издания, в конце прошлой недели власти США обратились к МИДам упомянутых стран и во внешнеполитическое ведомство ЕС с сообщением о якобы высокой концентрации российских войск у границы с Украиной. Более того, американцы передали европейским партнерам информацию о перемещении российских военных в указанном районе.

    Любопытно, что почти синхронно с этим сообщением, в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины. Офис президента Украины не располагает подобными сведениями, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

    За последние дни уже не раз можно было заметить подобное различие во мнениях Киева и его американских покровителей относительно «российской угрозы». Ранее о наращивании численности российских войск у украинских границ сообщили западные СМИ со ссылкой на американских и европейских чиновников – и это также опровергли в минобороны Украины. В пятницу о «необычных действиях» российских военных заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Но это по сути отрицал начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала – он пояснил, что зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений.

    Заметим, что очередная порция алармистских заявлений из Вашингтона прозвучала вскоре после визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса – как отмечала газета ВЗГЛЯД, кадрового дипломата с большим опытом работы с российской стороной.

    «Администрация президента США Джо Байдена актуализирует тему американо-российского диалога. Визит в Москву Виктории Нуланд и недавний приезд Бернса, который встречался с главой Совбеза Николаем Патрушевым и руководителем СВР Сергеем Нарышкиным, спокойно объясняются необходимостью сохранения мира в Восточной Европе, избежания конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Украинского института анализа и менеджемента политики Руслан Бортник. Тем не менее, Вашингтон вбрасывает тему «русской угрозы» на украинской границе, что явно не способствует разрядке отношений и миру в Восточной Европе.

    То, почему американцы решили напомнить Парижу, Брюсселю и, главное, Берлину об этой угрозе, вполне понятно, отмечают эксперты. Ответ содержится в самой публикации Süddeutsche Zeitung. Во время встречи Джо Байдена и Ангелы Меркель на полях недавнего саммита G20 американский лидер потребовал усилить давление на Россию, в том числе с помощью «Северного потока-2». Указывается, что США рассчитывают, что ФРГ будет способствовать приостановке процедуры сертификации газопровода.

    «Возможно, американские партнеры знают о каких-то будущих провокациях против «Северного потока-2»,

    о неких планах срыва запуска трубопровода», – высказал предположение Бортник.

    Можно допустить, что если ЕС включится в кампанию обвинений России в агрессивных планах в Донбассе, то это облегчит реализацию планов США по созданию помех «СП-2».

    Медиаэксперт и публицист Анатолий Шарий полагает, что, помимо прочего, сами американцы всерьез верят в агрессивные замыслы Москвы. «Как сообщается, глава ЦРУ во время визита в Москву всерьез говорил с Патрушевым о недопустимости «военных действий против Украины». Американцы выдумывают некую угрозу, а потом верят в нее», – отметил Шарий в своем YouTube-канале.

    «У многих сложилось впечатление, что в Вашингтоне существует несколько «башен», несколько групп влияния. С одной стороны, Штаты подталкивают Зеленского к противостоянию с Россией», – подчеркнул Шарий. Ориентируясь на «силовую башню», Зеленский, по сути вышел из перемирия в Донбассе, и сменил министра обороны на львовянина Андрея Резникова, который хотел «хирургически  лечить» или «ампутировать Донбасс». Советником главнокомандующего ВСУ в то же время был назначен экс-лидер «Правого сектора*» (запрещенного в России) Дмитрий Ярош, напомнил Шарий.

    «С другой стороны, реально ведется постоянный диалог Вашингтона и Москвы», – констатировал медиаэксперт. По его оценке, диалог Бернса с Патрушевым и Нарышкиным был куда более продуктивным, нежели встреча госсекретаря Энтони Блинкена с Зеленским на полях климатического форума в Глазго.

    Очевидно, что до последнего момента Киев ориентировался вашингтонскую «силовую башню», но с какого-то момента начал противиться версии угрозы с российской границы. По мнению Шария, можно выдвинуть две версии такого поведения.

    «Либо украинская сторона поняла, что ее банально используют» (но это маловероятно, ведь до того Зеленский и его режим не сопротивлялись такому использованию). «Либо они отрицают то, что утверждает американская сторона, для внутреннего пользования», – отметил Шарий.

    С его точки зрения, дело в недавнем применении ВСУ турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. По версии Запада, Россия начала концентрацию войск именно в ответ на этот инцидент. «Если на «внутреннем рынке» поймут, что РФ готова на нападение из-за одного удара нашего «великого» «Байрактара», то начнутся призывы вообще держать «Байрактары» на земле», – отметил Шарий. Киевской власти сейчас выгоднее публично не соглашаться с США, дабы доказать украинскому населению, что «на самом деле» Россия никак не отреагировала на удар беспилотника.

    Похожую версию в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Видимо, в  киевском руководстве заявили американцам: дайте нам карт-бланш на «карабахский вариант» в Донбассе с массированным использованием беспилотников, – отметил он. – Можно допустить, что в Вашингтоне дали такой карт-бланш, украинцы начали планировать. Планы, которые осуществляет украинское военное командование, становятся быстрее известны в Кремле, чем в администрации украинского президента. Поэтому в России предприняли определенные меры в смысле перемещения войск». Однако Киеву сейчас выгоднее объявить, что на украино-российской границе все спокойно.

    Но то, что в данный момент украинская сторона отрицает факт «российской угрозы», связанной с Донбассом (от которой надо «защищать» Украину), отнюдь не означает, что Киев отказывается от агрессивных планов. Напомним, что в середине октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия.

    После инцидента с «Байрактаром» и захвата украинскими военными села Старомарьевка, Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня. На Украине в ответ заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала – наблюдатели ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе опять оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. «В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», – написала Захарова в своем Telegram, комментируя новый инцидент в Донбассе.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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