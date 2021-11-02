Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?

Если бы партия Дмитрия Разумкова уже существовала, а парламентские выборы состоялись в ближайшие выходные, эта пока еще чисто теоретическая и безымянная сила стала бы одной из пяти, кто прошел бы в Верховную Раду. Ее прогнозированный результат - 5,5%.

Впереди всех по-прежнему партия «Слуга народа», созданная специально под президента Владимира Зеленского. Ее создателем и еще недавно председателем был как раз Разумков. С ним во главе списка «слуги» получили 43,16 % и, с учетом одномандатников, абсолютное большинство кресел. Теперь претендуют лишь на 15%.

Следом идут «Европейская солидарность» Петра Порошенко (12,4%), как бы «пророссийская» «Оппозиционная платформа - За жизнь» (7,5%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,2%).

Вошел Разумков и в топ-5 политиков - потенциальных кандидатов в президенты. Его рейтинг 6% при 7% у Тимошенко и сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко. У Порошенко 9%, а у Зеленского 17%. Несмотря на заметное проседание популярности, действующий президент по-прежнему самый популярных политик Украины.

Однако и «самый непопулярный» тоже. Согласно результатам еще одного соцопроса, Зеленский впервые за свою политическую карьеру стал лидером Украины по антирейтингу. За него «не при каких обстоятельствах» не будут голосовать 31,9% респондентов, за Порошенко 31,6%, за Бойко 24%.

Надо понимать, что все три исследования были проведены «Центром Разумкова» - уважаемой фирмой в сфере политического консалтинга, но созданной отцом бывшего спикера ВР и в честь него же названной. То есть, мягко говоря, пристрастной.

Тем не менее, дело сделано. Самостоятельная политическая карьера Разумкова стартовала - его имя вброшено в опросники, что обеспечило падение рейтинга как Зеленскому, так и «Слуге народа». Все эти люди еще недавно ориентировались на один и тот же электорат, так что теперь являются прямыми конкурентами в борьбе за его остатки.

Таким образом, это не только новый политический старт для Разумкова, но и его первый удар по Зеленскому «извне» системы. Ударов будет еще много.

Накануне бывший спикер подтвердил, что создаст свою партию. И подчеркнул, что его цель - выполнить те предвыборные обещания, которые были даны Зеленским и «слугами» в период предвыборных кампаний. Подумывает Разумков и о президентской гонке, по крайней мере, в день его изгнания из системы власти сказал журналистам то ли в шутку, то ли всерьез: на Украине из спикеров президенты не получаются, теперь же «это препятствие снято».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как бывший друг и соратник Зеленского, которому действующий президент во многом обязан своей карьерой, перешел в оппозицию главе государства и стал вставлять палки в колеса его инициативам по укреплению личной власти. Если эту историю беллетризировать, получится сказ про разрыв революционного романтика с диктатором в период становления авторитаризма. Во второй половине XX века Латинская Америка, Африка и Восточная Европа видели много похожих историй.

Зеленский установил плотный контроль за всей политической системой страны, подменил высшую судебную власть полностью лояльным к себе СНБО, инициировал преследование конкурентов, закрыл оппозиционные СМИ, но все-таки вынужден подстраиваться под некие «нормы приличия», поэтому его заведомо неравное (для Разумкова) противостояние с бывшим единомышленником будет проходить в том числе в формате выборов.

Основой для разумковской партии может стать часть депутатов от «Слуги народа». Собственных голосов для отставки Разумкова с поста спикера, несмотря на формальный контроль над парламентом, «слугам» не хватило - пришлось прибегнуть к помощи Тимошенко. В итоге семеро членов фракции высказались против, семеро не голосовали, еще четверо воздержались - а ведь офис Зеленского самыми разными способами уламывал их поддержать изгнание бывшего формального лидера, включая, согласно многочисленным свидетельствам, прямую раздачу денег - взятки.

Теперь из этих людей, согласно слухам, будут сколачивать парламентскую группу «под Разумкова», а деньги на ее содержание, тоже согласно слухам, готов выделить Ринат Ахметов - богатейший человек Украины, ранее спонсировавший Партию регионов Виктора Януковича.

Другое дело, что слухам об Ахметове есть основания не верить. При Зеленском он в общем и целом прекрасно себя чувствует - всего за год его состояние увеличилось более чем на треть, до 10,6 млрд долларов. Не очевидно, что он захочет ссориться с Зеленским именно сейчас, когда в стране принят так называемый «закон об олигархах». Он запрещает финансирование политической деятельности и резко ограничивает участие в приватизации для тех, кого СНБО (не суд, а именно СНБО) назовет «олигархом».

Поэтому самой сложной задачей для Разумкова (помимо выправления внешнего имиджа - он кажется довольно скучным «пиджаком») станет поиск финансовых ресурсов. Офис президента не для того концентрировал финансовые потоки вокруг главы государства (на жизнь ключевого в этом смысле человека - Сергея Шефира недавно якобы покусились) и отрезал от них его потенциальных конкурентов, чтобы это стало простым делом.

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Впрочем, недооценивать украинских олигархов не нужно - те, кого Зеленский особенно сильно обидит, найдут способ вложиться в Разумкова или еще в кого-нибудь. Дальнейшие политические успехи нынешнего «диссидента» зависят только от этого и от еще одного важного фактора - настроений в Белом доме (в том, который в Вашингтоне).

Все остальное значения не имеет - ни идеологический спектр будущей партии Разумкова (обещан «разумный консерватизм» при либерализме в экономике - то, что должно понравится американцам), ни его возможные попутчики. Разумков уже отказался от альянса с мэром Киева Виталием Кличко, бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом и бывшим главой МВД Арсеном Аваковым, но

ему прочат в союзники человека на постсоветском пространстве даже более известного, хотя и не в области политики - детского теледоктора Евгения Комаровского.

Рискнем предположить, что навязать Зеленскому серьезную борьбу Разумков не в состоянии - не та харизма, не те ресурсы, не тот политический режим. Но он может выступить эффективным спойлером - и тем самым изменить расклад на будущих выборах. Вопрос лишь, в чью пользу.

Теоретически Разумков способен перехватить часть электората ОПЗЖ на тех самых «бывших обещаниях Зеленского» - о поиске компромисса по Донбассу и об Украине как общем доме для носителей украинского и русского языков (родной язык Разумкова русский, и до избрания спикером его публичные выступления были почти исключительно на русском). Но, учитывая его публичную лояльность Западу и общий настрой на конкуренцию именно с Зеленским, может стать проблемой как раз для президента

Решать это, как и то, нужно ли в принципе выдавать Разумкову «охранный ордер» от преследований на родине со стороны бывшего товарища, будут, как сказано выше, американцы. У них накопились самые разные претензии к главе украинского государства, который позволяет себе больше самодеятельности, чем хотелось бы США. Разумков в таких раскладах может стать заявленной угрозой - картой в рукаве. Ее разыграют позднее, но о том, что «незаменимых нет», Зеленский должен знать уже сейчас.

Ранее президент Украины уже получил от Запада «черную метку», когда нашел свое имя в «досье Пандоры». Это куда более значительное событие, чем могло бы показаться, поскольку окончательно хоронит главную электоральную легенду Зеленского - что он «не такой, как остальные» (воры с офшорами).

Нет, такой же, как все остальные в украинском политикуме. И будет при желании извне заменен на другого. А Разумков из всех возможных кандидатур пока что подходит США в наибольшей степени - и то, каков его родной язык, значения, к сожалению, не имеет.

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