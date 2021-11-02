Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

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2 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Молдавия выкрутила руки Газпрому

Газпром удивил своей щедростью по отношению к Молдавии Игорь Зарембо/РИА Новости
Позиция Газпрома в переговорах с Кишиневом, казалось, была беспроигрышной. Однако условия заключенного контракта, озвученные молдавской стороной, удивляют своей щедростью со стороны российской компании. Что же может скрываться за кулисами нового соглашения? Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу Дмитрий Рогулин/ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Как и за чей счет может быть внедрена новая практика? Подробности...
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Зачем Россия снова спасла Молдавию

Президент Молдавии имеет большой повод для радости IAN LANGSDON/ЕРА/ТАСС
С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену «в два раза ниже рыночной». Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
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В США начался национальный развод

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Позитивных сценариев для Америки на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

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    Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

    Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины
    		   2 ноября 2021, 17:25
    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?

    Если бы партия Дмитрия Разумкова уже существовала, а парламентские выборы состоялись в ближайшие выходные, эта пока еще чисто теоретическая и безымянная сила стала бы одной из пяти, кто прошел бы в Верховную Раду. Ее прогнозированный результат - 5,5%.

    Впереди всех по-прежнему партия «Слуга народа», созданная специально под президента Владимира Зеленского. Ее создателем и еще недавно председателем был как раз Разумков. С ним во главе списка «слуги» получили 43,16 % и, с учетом одномандатников, абсолютное большинство кресел. Теперь претендуют лишь на 15%.

    Следом идут «Европейская солидарность» Петра Порошенко (12,4%), как бы «пророссийская» «Оппозиционная платформа - За жизнь» (7,5%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,2%).

    Вошел Разумков и в топ-5 политиков - потенциальных кандидатов в президенты. Его рейтинг 6% при 7% у Тимошенко и сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко. У Порошенко 9%, а у Зеленского 17%. Несмотря на заметное проседание популярности, действующий президент по-прежнему самый популярных политик Украины.

    Однако и «самый непопулярный» тоже. Согласно результатам еще одного соцопроса, Зеленский впервые за свою политическую карьеру стал лидером Украины по антирейтингу. За него «не при каких обстоятельствах» не будут голосовать 31,9% респондентов, за Порошенко 31,6%, за Бойко 24%.

    Надо понимать, что все три исследования были проведены «Центром Разумкова» - уважаемой фирмой в сфере политического консалтинга, но созданной отцом бывшего спикера ВР и в честь него же названной. То есть, мягко говоря, пристрастной.

    Тем не менее, дело сделано. Самостоятельная политическая карьера Разумкова стартовала - его имя вброшено в опросники, что обеспечило падение рейтинга как Зеленскому, так и «Слуге народа». Все эти люди еще недавно ориентировались на один и тот же электорат, так что теперь являются прямыми конкурентами в борьбе за его остатки.

    Таким образом, это не только новый политический старт для Разумкова, но и его первый удар по Зеленскому «извне» системы. Ударов будет еще много.

    Накануне бывший спикер подтвердил, что создаст свою партию. И подчеркнул, что его цель - выполнить те предвыборные обещания, которые были даны Зеленским и «слугами» в период предвыборных кампаний. Подумывает Разумков и о президентской гонке, по крайней мере, в день его изгнания из системы власти сказал журналистам то ли в шутку, то ли всерьез: на Украине из спикеров президенты не получаются, теперь же «это препятствие снято».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как бывший друг и соратник Зеленского, которому действующий президент во многом обязан своей карьерой, перешел в оппозицию главе государства и стал вставлять палки в колеса его инициативам по укреплению личной власти. Если эту историю беллетризировать, получится сказ про разрыв революционного романтика с диктатором в период становления авторитаризма. Во второй половине XX века Латинская Америка, Африка и Восточная Европа видели много похожих историй.

    Зеленский установил плотный контроль за всей политической системой страны, подменил высшую судебную власть полностью лояльным к себе СНБО, инициировал преследование конкурентов, закрыл оппозиционные СМИ, но все-таки вынужден подстраиваться под некие «нормы приличия», поэтому его заведомо неравное (для Разумкова) противостояние с бывшим единомышленником будет проходить в том числе в формате выборов.

    Основой для разумковской партии может стать часть депутатов от «Слуги народа». Собственных голосов для отставки Разумкова с поста спикера, несмотря на формальный контроль над парламентом, «слугам» не хватило - пришлось прибегнуть к помощи Тимошенко. В итоге семеро членов фракции высказались против, семеро не голосовали, еще четверо воздержались - а ведь офис Зеленского самыми разными способами уламывал их поддержать изгнание бывшего формального лидера, включая, согласно многочисленным свидетельствам, прямую раздачу денег - взятки.

    Теперь из этих людей, согласно слухам, будут сколачивать парламентскую группу «под Разумкова», а деньги на ее содержание, тоже согласно слухам, готов выделить Ринат Ахметов - богатейший человек Украины, ранее спонсировавший Партию регионов Виктора Януковича.

    Другое дело, что слухам об Ахметове есть основания не верить. При Зеленском он в общем и целом прекрасно себя чувствует - всего за год его состояние увеличилось более чем на треть, до 10,6 млрд долларов. Не очевидно, что он захочет ссориться с Зеленским именно сейчас, когда в стране принят так называемый «закон об олигархах». Он запрещает финансирование политической деятельности и резко ограничивает участие в приватизации для тех, кого СНБО (не суд, а именно СНБО) назовет «олигархом».  

    Поэтому самой сложной задачей для Разумкова (помимо выправления внешнего имиджа - он кажется довольно скучным «пиджаком») станет поиск финансовых ресурсов. Офис президента не для того концентрировал финансовые потоки вокруг главы государства (на жизнь ключевого в этом смысле человека - Сергея Шефира недавно якобы покусились) и отрезал от них его потенциальных конкурентов, чтобы это стало простым делом.

    Впрочем, недооценивать украинских олигархов не нужно - те, кого Зеленский особенно сильно обидит, найдут способ вложиться в Разумкова или еще в кого-нибудь. Дальнейшие политические успехи нынешнего «диссидента» зависят только от этого и от еще одного важного фактора - настроений в Белом доме (в том, который в Вашингтоне).

    Все остальное значения не имеет - ни идеологический спектр будущей партии Разумкова (обещан «разумный консерватизм» при либерализме в экономике - то, что должно понравится американцам), ни его возможные попутчики. Разумков уже отказался от альянса с мэром Киева Виталием Кличко, бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом и бывшим главой МВД Арсеном Аваковым, но

    ему прочат в союзники человека на постсоветском пространстве даже более известного, хотя и не в области политики - детского теледоктора Евгения Комаровского.

    Рискнем предположить, что навязать Зеленскому серьезную борьбу Разумков не в состоянии - не та харизма, не те ресурсы, не тот политический режим. Но он может выступить эффективным спойлером - и тем самым изменить расклад на будущих выборах. Вопрос лишь, в чью пользу.

    Теоретически Разумков способен перехватить часть электората ОПЗЖ на тех самых «бывших обещаниях Зеленского» - о поиске компромисса по Донбассу и об Украине как общем доме для носителей украинского и русского языков (родной язык Разумкова русский, и до избрания спикером его публичные выступления были почти исключительно на русском). Но, учитывая его публичную лояльность Западу и общий настрой на конкуренцию именно с Зеленским, может стать проблемой как раз для президента

    Решать это, как и то, нужно ли в принципе выдавать Разумкову «охранный ордер» от преследований на родине со стороны бывшего товарища, будут, как сказано выше, американцы. У них накопились самые разные претензии к главе украинского государства, который позволяет себе больше самодеятельности, чем хотелось бы США. Разумков в таких раскладах может стать заявленной угрозой - картой в рукаве. Ее разыграют позднее, но о том, что «незаменимых нет», Зеленский должен знать уже сейчас.

    Ранее президент Украины уже получил от Запада «черную метку», когда нашел свое имя в «досье Пандоры». Это куда более значительное событие, чем могло бы показаться, поскольку окончательно хоронит главную электоральную легенду Зеленского - что он «не такой, как остальные» (воры с офшорами).

    Нет, такой же, как все остальные в украинском политикуме. И будет при желании извне заменен на другого. А Разумков из всех возможных кандидатур пока что подходит США в наибольшей степени - и то, каков его родной язык, значения, к сожалению, не имеет.

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