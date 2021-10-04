Шарий рассказал о «черной метке», посланной Зеленскому Западом

Запад разочаровался во Владимире Зеленском и подыскивает на его место более адекватного политика, сказал газете ВЗГЛЯД Анатолий Шарий. Так он объяснил упоминание в «досье Пандоры» информации об офшорах Зеленского, который заявлял недавно о «наглой» внешней политике Украины.

«На самом деле скандалище колоссальный. У меня появилась информация, что украинские власти сегодня ночью разрабатывали антикризисный план действий, как «перебить» этот слив. По моим данным, звучали предложения вообще игнорировать, как будто ничего не произошло и спустить в СМИ «темник» с запретом упоминать об этой теме», – говорит лидер украинской «Партии Шария», блогер Анатолий Шарий.

Уже с утра местный журналист и политик Сергей Лещенко, который приобрел известность благодаря своим антикоррупционным расследованиям, назвал «оптимизацией налогообложения» причастность Зеленского к офшорам, а депутат из пропрезидентской партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что «в офшорах Зеленского» виноват Шарий, который «покупает роскошные виллы».

Другой ответной мерой на скандал рассматривалось обострение ситуации в Донбассе, например, с помощью обвинений в обстреле населенного пункта «со стороны якобы сепаратистов». А прозвучавшее предложение инсценировать покушение на президента было тут же отвергнуто, утверждает собеседник. Но в итоге во офисе президента сошлись на том, чтобы при якобы случайном подходе журналиста к президенту Зеленский назовет офшоры обычной бизнес-схемой. Заявление в этом духе уже сделала супруга главы государства Елена.

Собеседник не исключает, что упоминание Зеленского в «досье Пандоры» не было случайным и стало «первым, но не последним прилетом» с Запада, черной меткой по поводу недавнего заявления украинского лидера о наглой внешней политике его страны. «Я думаю, Зеленский уже всех достал, он ведет себя как неадекватный человек, который выдает себя за президента. Кому это надо? Запад уже рассматривает смену этого идиота на что-то более вменяемое», – уверен Шарий.

Что касается вероятной реакции налоговых органов Украины и ее Службы безопасности (СБУ), то они подчиняются главе государства, поэтому не будут предпринимать против него никаких действий. «Глава СБУ Иван Баканов тоже фигурирует в этом скандале. Как СБУ может начать свое расследование? Это против Шария они могут начать какое-то расследование, потому что они утверждают, что я не заплатил налоги за 2011 год. Депутаты фракции «Слуга народа» творят, что захотят. Устраивают аварии в пьяном виде, как это было с Александром Трухиным, но не происходит никаких расследований. Потом Зеленский фотографируется с этими людьми», – добавил Шарий, не исключив, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может начать расследование, но «я не помню ни одного расследования НАБУ, которое чем-то завершилось».

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. Из архивных документов следует, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Более того, Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Баканов.