Трастовым владельцем офшорной компании Зеленского оказался глава СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщается в фильме-расследовании журналистов «Следствие. Инфо».

В рамках «досье Пандоры» в зале Малой оперы в Киеве был показан фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Главный редактор «Следствия. Инфо» Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за пять часов до показа фильма позвонил ей и отменил показ, но после общественного резонанса фильм все же был показан, передает РИА «Новости».

«В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов... То есть номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе», – говорится в фильме.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» также сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер... Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», – сообщает центр.

Сообщается, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран.



В досье задействованы репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 млн файлов, полученных в результате утечки.



Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.