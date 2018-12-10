В «панамском досье» нашли 4,2 тыс. подконтрольных россиянам компаний

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам, заявил начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

По его словам, эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Из них многие связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», передает РБК со ссылкой на Андреева.

Андреев пояснил, что американцы контролируют 3 тыс. 66 компаний из «панамского досье», граждане Украины – 470. Чаще всего россияне и американцы регистрируют офшорные компании на Британских Виргинских островах, на которые приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы.

Андреев добавил, что информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы.

Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов.

Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.