Опубликовано «досье Пандоры» об офшорных схемах мировых лидеров

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие.

В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран, сообщает The Guardian.

Согласно утверждениям досье, президент Украины Владимир Зеленский, а также братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ Иван Баканов. Офшоры собственников компании «Квартал 95» использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне. Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее.

Также в досье речь идет о семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Расследователи утверждают, что семья главы государства за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов, Алиев от комментариев отказался, пишет The Guardian.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно утверждениям ICIJ, офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн долларов.

Король Иордании Абдалла II через офшоры купил элитную недвижимость в США и Британии на 100 млн долларов. Как отмечает издание, на территории государства сайт ICIJ был заблокирован за несколько часов до выхода «досье Пандоры».

Экс премьер-министр Великобритании Тони Блэр также попал в список. Он, как утверждают расследователи, в 2017 через офшор купил в Лондоне здание за 6,4 млн фунтов.

Данные приведены так, как они изложены Международным консорциумом журналистов-расследователей, Guardian, газета ВЗГЛЯД не оценивает их достоверность.

Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.

При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.