Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Дело блогера Wengallbi о даче взятки инспектору ДПС направили в суд
Уголовное дело в отношении автомобильного блогера Ахмеда Алиасхабова, известного как Wengallbi, направили в Дорогомиловский суд Москвы, его обвиняют в покушении на взятку инспектору ДПС в размере 100 тыс. рублей.
Обвинительное заключение утвердила Дорогомиловская межрайонная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве Москвы, передает ТАСС.
Там добавили, что Алиасхабов признал вину в инкриминируемом деянии.
Напомним, у Алиасхабова в YouTube более 3 млн подписчиков, в Telegram – более 1 млн.
Алиасхабова арестовали до 27 апреля, в момент задержания сотрудниками ДПС находился в состоянии опьянения.