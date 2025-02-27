Блогера Венгалби задержали в Москве за попытку дать взятку инспектору ДПС

Блогера Венгалби задержали в Москве при попытке дать взятку инспектору ДПС

Tекст: Вера Басилая

В Москве был задержан блогер Ахмед Венгалби, который пытался дать взятку сотруднику ДПС, передает РИА «Новости».

Он предложил 100 тыс. рублей инспектору дорожной полиции, чтобы избежать административного протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор отказался от денег, и блогер был задержан на месте.

В отношении Венгалби возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также будет избрана мера пресечения.

Ранее мировой судья в Москве приговорил блогера Эльдархана Мамаева к 15 суткам ареста за езду по тротуарам Патриарших прудов без водительских прав и агрессивное поведение. До этого блогер Эдуард Биль, известный как Эдвард Бил, отбыл наказание за ДТП в центре столицы и вышел на свободу.