Осужденный за аварию в центре Москвы блогер Бил вышел на свободу

Блогер Эдуард Биль, известный как Эдвард Бил, отбыл наказание за автомобильную аварию в центре столицы и вышел на свободу, сообщили в пенитенциарной системе.

«Осужденный Биль покинул сегодня исправительную колонию в Покрове, отбыв назначенный ему срок», – сказал собеседник ТАСС в системе.

Защитник Биля Александр Никитин подтвердил, что блогер вышел на свободу.

Между тем пострадавшая в аварии по вине блогера консультант Госдумы Мария Артемова заявила «Газете.Ru», что рада выходу молодого человека на свободу.

Она призналась, что Биль, отбывая срок, не связывался с ней.

«Я очень рада, что он выходит, потому что думаю, что у него приоритеты поменялись. Он вернется к семье, это самое главное», – поделилась Артемова.

Она отметила, что может встретиться с виновником аварии, если он сам пожелает.

«Почему бы и нет? Все возможно. Пока человек живой, можно делать все. Когда уже человека нет, тогда уже ничего невозможно сделать», – заключила собеседница.

Авария произошла 1 апреля 2021 года на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала Артемова, после аварии она впадала в кому, ей подключали аппарат искусственной вентиляции легких.

Суд признавал Биля виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.