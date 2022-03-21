Блогера Била приговорили к реальному сроку за ДТП в центре Москвы

Вынесен приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю) за массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы, его взяли под стражу в зале суда.

«Признать Эдуарда Биля виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима», – цитирует судью Александру Авдотьину ТАСС.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Между адвокат Биля Александр Никитин заявил, что приговор считает незаконным, сторона защиты намерена подать апелляцию.

«Наказание, связанное с лишением свободы, я считаю несправедливым и незаконным в данном случае, Мы, конечно, обжалуем это решение суда», – отметил он.

Прокуратура требовала в ходе прений сторон приговорить блогера к году и четырем месяцам колонии. Блогер признал вину и выразил готовность «служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи».

Напомним, в декабре 2021 года Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который прокуратура сочла слишком мягким, дело о ДТП было отправлено на новое рассмотрение.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина.