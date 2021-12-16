После пожара в неиспользуемом здании в Москве нашли тела двух погибших Глава инспекции ФНС задержана в Москве Приговор блогеру Билу за массовое ДТП отменили 16 декабря 2021, 14:07 Текст: Вера Басилая

Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который прокуратура сочла слишком мягким, дело о ДТП отправлено на новое рассмотрение, сообщил адвокат Сергей Жорин. «Приговор Эдварду Билу был отменен в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд (Пресненский – прим.ВЗГЛЯД), поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким», – приводит РИА «Новости» слов Жорина. Ранее Мосгорсуд признал Била виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы и трем годам лишения водительских прав за аварию с участием пяти машин. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била. Прокуратура Москвы снова подала кассационную жалобу на приговор Эдварду Билу за ДТП в центре столицы. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина.

МВД разработало способы уведомления владельцев о вскрытии машин полицией 14 декабря 2021, 12:34

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Граждан планируется уведомлять о вскрытии автомобилей полицией в случае необходимости за сутки через интернет, почту или телефон, говорится в утвержденном главой МВД Владимиром Колокольцевым проекте приказа ведомства. «Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие», – цитирует документ РИА «Новости». Отмечается, в случае вскрытия транспортного средства владельца необходимо уведомить не позднее 24 часов с момента этой операции. Владелец должен получить уведомление через почтовую связь, факс, либо через другие средства связи и доставки, позволяющие «достоверно установить факт направления уведомления». Уведомления могут быть доставлены «в виде телефонограммы», но с последующим направлением уведомления на бумажном носителе. Также позволяется использовать «информационно-телекоммуникационных сети», такие сообщения будут направлять с адреса почты органа внутренних дел. В уведомлении должны быть указаны «дата, время, место и основания вскрытия» авто, а также ряд сведений об обстоятельствах его вскрытия. Напомним, в декабре Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили. Крупный пожар произошел в парке Горького в Москве 13 декабря 2021, 19:48 Текст: Вера Басилая

Пожарные расчеты прибыли в парк Горького в Москве, с территории которого понимается столб черного дыма, на Садовом кольце образовалась пробка. На место происшествия прибыли уже около 15 пожарных машин и карета скорой помощи. Прилегающую к парку территорию заволакивает дымом. На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка, передает РИА «Новости». Согласно данным МЧС, «18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание предварительно складского здания». Парк Горького в Москве – самый посещаемый парк столицы. По будням здесь проводит время 40 тысяч человек, по выходным и праздникам – 250 тысяч. После масштабной реконструкции, завершившейся в 2011 году, парк отвечает высоким мировым стандартам, являясь пространством для отдыха, творчества, спорта и игр. Напавший на стоматолога в Москве оказался известным продюсером 13 декабря 2021, 20:07

Фото: Прокуратура Москвы

Текст: Вера Басилая

Ударивший ножом стоматолога в Москве клиент оказался известным продюсером – 59-летним Мурадом Оганесяном, выпустившим фильм «Сволочи», сообщает РенТВ. Оганесян был гендиректором продюсерского центра «Парадиз», выпустившего фильмы «Сволочи», «Руд и Сэм», «Неадекватные люди» и других. Еще бизнесмену принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», которые выпускали фильмы на разных носителях, передает РенТВ. Ранее СК возбудил дело после нападения на стоматолога в Москве. До этого сообщалось о том, что в доме 6 по Ясному проезду мужчина с ножом напал на врача стоматологии и ранил его ножом. В настоящее время доктор находится в тяжелом состоянии. Полицию вызвали очевидцы, позвонив в службу «02». Причина нападения сейчас выясняется, по предварительным данным, это пациент стоматологической клиники. Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19 14 декабря 2021, 17:45

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код. «Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба. Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода. Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год. Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике. Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года. Квартиру в Москве выставили на продажу за незаконную перепланировку 13 декабря 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Суд постановил выставить на продажу квартиру жителя столицы за снос части несущей стены у себя в доме, об этом сообщило правительство города. «Исчерпав все возможные рычаги административного воздействия на злостного нарушителя, Мосжилинспекция прибегла к крайней мере – обращению в суд с иском о продаже квартиры с публичных торгов, то есть лишении прав собственности», – говорится в сообщении на сайте правительства Москвы. Решение суда вступило в силу, исполнительный лист планируется передать приставам. На решающее заседание суда владелец квартиры не явился. «Три года назад по обращению жителя указанного дома Мосжилинспекция провела проверку и выявила незаконную перепланировку. В частности, собственник трехкомнатной квартиры самовольно объединил кухню с жилым помещением, демонтировав два участка несущей стены. В оставшейся по центру части несущей конструкции была обустроена ниша для телевизора. Также были выполнены работы по объединению санузла», – говорится в сообщении. Владельца дважды привлекали к административной ответственности и дважды выдавали предписание о возвращении жилого помещения в прежний вид. Сама незаконная перепланировка прошла еще три года назад. Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России внесло изменения в приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», согласно которым с 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона. Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в машинах 15 декабря 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Подогрев сидений в автомобиле – удобная функция в холодное время года, однако постоянное ее использование может негативно отражаться на здоровье мужчин, предупредил профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин. По его словам, установленная в большинстве современных автомобилей система подогрева сидений защищает организм от переохлаждения, но включать ее рекомендуется до начала поездки, а во время движения эту опцию лучше не использовать. «Как автомобилист и как медик могу посоветовать использование системы подогрева сидений, потому что переохлаждение может спровоцировать различные заболевания, в первую очередь радикулит очень часто бывает у водителей. Но здесь есть свои нюансы. Перед началом движения лучше выключить систему подогрева. Это не должно быть постоянно включено. Пока вы прогреваете машину на холоде, пока вы ходите вокруг нее, смотрите, в каком она состоянии, стряхиваете с нее снег, вот на это время включаете подогрев сиденья, а после этого выключаете и едете», – сказал он радио Sputnik. Не следует также включать подогрев сидений на полную мощность, продолжил профессор. Одна из причин, по которым стоит придерживаться этого правила, – высокая вероятность простуды при выходе из слишком теплой машины на мороз. «Не надо включать повышенный режим, не надо, чтобы подогрев был очень сильный. Система не предназначена для этого, она просто должна исключить ощущение, что вы садитесь на холодное. Греться за счет подогрева сидений противопоказано: ничего в организме нет необходимости нагревать. Особенно, если вам в любой момент может понадобиться выйти на холод», – сказал Демин. Выходя из прогретого салона автомобиля на холод, обязательно нужно одеться, чтобы не простудиться, добавил он. Если в автомобиле кожаные сиденья, которые быстро остывают, то можно использовать специальные накидки, чтобы не включать лишний раз подогрев. Помимо прочего, по словам кандидата медицинских наук, долгий и основательный прогрев сиденья может привести к риску развития бесплодия у мужчин. «Такая информация попадается. Природа неспроста выделила мужские половые железы, они находятся в мошонке, и должна быть пониженная температура, чтобы все процессы протекали нормально. Выход – не греть сиденья длительное время, потому что есть опасность бесплодия, а также избегать длительного сидения», – посоветовал Демин. Многочасовое вождение, характерное для жителей крупных городов с их постоянными пробками, а также для дальнобойщиков, плохо сочетается с человеческой физиологией, продолжил он. И не следует усугублять проблему чрезмерным подогревом сидений – эту функцию лучше свести к к необходимому минимуму, уверен профессор. СК возбудил дело после нападения на стоматолога в Москве 13 декабря 2021, 16:48 Текст: Вера Басилая

В Москве задержан мужчина, напавший на стоматолога с ножом, следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, сообщает столичное ГСУ СКР. Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на врача стоматологической клиники на севере Москвы, сейчас он находится в полиции. «Бабушкинским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее сообщалось о том, что в доме 6 по Ясному проезду мужчина с ножом напал на врача стоматологии и ранил его ножом. В настоящее время доктор находится в тяжелом состоянии. Полицию вызвали очевидцы, позвонив в службу «02». Причина нападения сейчас выясняется, по предварительным данным, это пациент стоматологической клиники. В МЧС опровергли сообщение о пожаре в Парке Горького в Москве 13 декабря 2021, 20:29 Текст: Вера Басилая

Пожар на складе на Крымском Валу в Москве не имеет отношения к Парку Горького, сообщили в столичном главке МЧС. «Отношения к Парку Горького точно не имеет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МЧС. Согласно данным МЧС, "18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание складского здания". Уточняется, что склад с резиной загорелся на Крымском Валу на территории в 100 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сейчас пожар локализован. Ранее сообщалось, что произошло возгорание в Парке Горького в Москве. В Москве увеличили стоимость проезда в общественном транспорте 14 декабря 2021, 20:19 Текст: Кристина Цыцура

Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на один рубль, по карте «Тройка» – на четыре рубля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. «С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Разовая поездка по «Единому» билету изменится всего на 1 рубль - с 60 рублей до 61 рубля. Также изменится и стоимость билета на 2 поездки – 122 рубля (плюс один рубль за поездку)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз. Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» станет дороже на четыре рубля. Отмечается, что цена на длинные абонементы поменяется, но стоимость одной поездки изменится чуть больше, чем на один рубль. С июля абонементы можно будет активировать не сразу, а только через 10 дней после покупки. Владельцы карты «Тройка» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ежедневно этим будут пользоваться более 5 тыс. человек. «Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней – станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами», – добавили в пресс-службе. Названы самые популярные схемы обмана автомобилистов 13 декабря 2021, 15:14 Текст: Вера Басилая

В 2021 году преступники стали чаще использовать сложно выявляемые схемы афер, связанных с подставными ДТП и липовыми документами, заявил автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов. По его словам, чаще всего обманывали автомобилистов, у которых истекал срок «автогражданки». «У мошенников имеется база всех автомобилистов, у которых завершается период действия ОСАГО. Схема обмана работает следующим образом: злоумышленник представляется сотрудником страховой компании, предлагает продлить полис. При этом он может назвать настоящие данные, включая срок действующего полиса и номер транспортного средства. Именно это и вызывает доверие жертвы, а дальше мошенники рассчитывают итоговую сумму. И она, как правило, в два раза меньше той, которую обычно просят страховщики за свои услуги», – приводит «Вечерняя Москва» слова Славнова. Юрист отметил, что мошенники готовы отправить полис с доставкой на дом. Правда, оплату они принимают только наличными, а документы, которые привезет курьер, будут поддельными. Обман раскрывается только при проверке сотрудниками ГИБДД или при оформлении европротокола при ДТП. «Часто люди, которые стали жертвами аферистов, узнают о таком разводе, обратившись в страховую компанию. И, как правило, им сообщают, что на них даже полис не оформлен. Ездить с липовым документом – дело рискованное, ведь при любой проверке вам могут выписать штраф на крупную сумму», – подчеркнул эксперт. Если владелец авто понимает, что стал жертвой аферистов, ему, как отметил Славнов, следует заявить об этом в полицию. В таком случае никакие меры наказания применяться не будут. «У нас есть тарифный коридор на страховой полис ОСАГО, который контролируется Центробанком России. Если вам какие-то ребята предлагают сумму в разы ниже, чем положено, – это мошенники», – заявил автоюрист. Еще один популярный способ обмана, это постановочное ДТП. «Фантазия у таких мошенников очень хорошая. Например, они могут подстроить аварию и даже получить выплаты за уже имевшиеся повреждения. Очень часто для реализации такой схемы привлекаются сообщники в лице страховых агентов и даже сотрудников ГИБДД. А так называемая жертва происшествия, которую признают виновной в аварии, может даже и не подозревать о случившемся», – заявил эксперт. При этом Славнов отметил, что с каждым годом такие аферы становится все сложнее проворачивать, так как изменилась система выплат. «Сейчас страховые выплаты предусмотрены только в трех случаях. Если машина в результате ДТП превратилась в груду металла, стала «затоталенной», как говорится. Либо ущерб, нанесенный транспорту, составляет более 400 тыс. рублей, а также в случае смерти собственника авто», – заявил юрист. Во всех остальных случаях машина направляется на ремонт и уже действует натуральная схема возмещения: транспортное средство сразу направляется на станцию технического обслуживания для восстановления. Деньги можно получить в исключительных случаях, когда у страховой компании нет возможности восстановить автомобиль силами партнерских станций. Эксперт уточнил, что при введении подобной системы доля мошенников уменьшилась, потому что чинить им машину невыгодно, а деньги просто так «никто не выплачивает». Еще один распространенный способ мошенничества, это продажа автомобиля с «дурной славой». По словам автоюриста, очень часто недобросовестные автовладельцы, у которых имеется административная или уголовная ответственность, специально продают такой автомобиль. «Запрет на регистрационные действия – это ограничение права владельца распоряжаться машиной в полной мере из-за административной или уголовной ответственности прежнего владельца. Дело в том, что ограничения при продаже или передаче авто не снимаются, поэтому необходимо проверить в имеющихся поисковых базах ГИБДД или ФССП, не наложен ли на авто запрет, чтобы не попасть под санкции», – заключил Славнов. Ранее стало известно, что мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, некоторые из таких машин попадают в страховую компанию больше 30 раз за год. В лобовом столкновении машин погибли семь человек в Калмыкии 15 декабря 2021, 09:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Семь человек, включая ребенка, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Республике Калмыкия, еще три человека пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. «В среду на 272-м км автодороги Астрахань – Ставрополь произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, в результате лобового столкновения легковых автомобилей «Хендай Солярис» и «Тойота Витс» погибли семь человек. Трое пострадавших из автомобиля «Хендай» доставлены в медицинское учреждение», – сообщил источник ТАСС. Напомним, в октябре в Калмыкии грузовик «КамАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавший по маршруту Махачкала–Санкт-Петербург. Погибли шесть человек, в том числе ребенок, 14 пострадали. В Москве у продавца криптовалюты отобрали сумку с 1 млн долларов 15 декабря 2021, 10:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция Москвы проверяет информацию об ограблении продавца криптовалюты, у которого во время сделки отобрали сумку с 1 млн долларов, сообщил источник в правоохранительных органах. «Накануне поступило заявление от мужчины, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с 1 млн долларов, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия», – сообщил источник ТАСС. По словам заявителя, он продавал криптовалюту Tether, стоимость одной единицы которой составляет 1 доллар. После случившегося потерпевшему удалось созвониться с покупателем, который объяснил, что так сработала его служба безопасности, и деньги он собирается вернуть, но затем перестал выходить на связь. Полиция начала доследственную проверку. Ранее у водителя Mercedes отобрали 32 млн рублей в Москве. Власти Москвы сообщили об изменении тарифов на парковках 14 декабря 2021, 19:54 Текст: Алексей Дегтярев

В конце декабря на 53 улицах в центре столицы стоимость парковки возрастет до 450 рублей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города. «В Москве с 24 декабря на 14% улицах изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости». Изменения затронут парковки в центральной части, у которых высокая загрузка. «На 53 улицах в центре с самыми загруженными парковками – например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади – будет установлен новый тариф: с 8.00 до 21.00 – 450 рублей в час, с 21.00 до 8.00 – 200 рублей в час (включая воскресенье). Это необходимая мера: текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест, потому что там слишком много дорогих ресторанов и магазинов. Местные жители испытывают трудности с парковкой около дома, вынуждены терпеть шум от потока машин прямо под окнами и загрязненный выхлопными газами воздух. Новый тариф поможет освободить до 10-15% мест», – объяснили в ведомстве. Также изменения затронут парковки на Новом Арбате. На первом участке в дневное время стоимость будет составлять 450 рублей в час, на втором – 400 рублей в час. В Москве и области зарегистрированы 8,4 млн машин, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад, указали в департаменте. «На 14% улиц, где при малом количестве жилых домов сосредоточено много мест притяжения – рестораны, торговые и бизнес-центры, достопримечательности – парковки заполнены на 95-100%. Благодаря изменению тарифов, на парковках будет оставаться до 10-15% свободных мест – жители и другие водители, кому это важно, смогут быстрее припарковаться. Это мировой принцип настройки тарифа на парковку», – подчеркнули там. Парковок для жителей города станет больше, чтобы было легче найти место рядом с домом. Такие места будут отмечать специальными дорожными знаками. Автомобилистам без парковочных разрешений запрещено там стоять даже за деньги. В сентябре в Москве у водителя арестовали Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания. В Москве срок действия QR-кодов переболевшим COVID-19 продлили до года 14 декабря 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года. Отмечается, что владельцам полугодичных сертификатов продлят сроки действия. Москвичам не придется куда-либо идти – вся информация обновится автоматически, передает «Москва 24» в своем Telegram-канале. Также сообщается, что у тех, кто переболел коронавирусом более чем полгода назад, срок действия старого сертификата уже истек. Новый сертификат для этих граждан сгенерируется 20 декабря и будет действовать полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата. При этом переболевшие менее чем шесть месяцев назад смогут продолжать пользоваться имеющимся сертификатом до конца срока его действия, новый сертификат будет автоматически предоставлен на полгода в последний день действия прежнего сертификата. Всем, кто переболеет коронавирусом после 19 декабря, сразу будут выдавать сертификаты сроком действия на один год. Ранее комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении. Прокуратура начала проверку езды блогера на авто по ТЦ в Подмосковье 15 декабря 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Московской области начала проверку видео, в котором блогер ездит на автомобиле по торговому центру в Одинцово, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства. Как уточнил источник в правоохранительных органах, ролик опубликовал Михаил Литвин. Отмечается, что прокуроры дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика. Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений.