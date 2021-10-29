Прокуратура Москвы сочла приговор блогеру Эдварду Билу мягким

Пентагон сравнил военную мощь России, Китая и США

Китай способен в ближайшие годы обойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Его попросили пояснить, считает ли Пентагон, что не Россия, а Китай в связи с быстрым ростом военного потенциала теперь представляет главную потенциальную угрозу США. «Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого», – передает ТАСС слова американского военачальника на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

На его взгляд, США следует «беспокоиться по поводу России в ближайшей перспективе». «Однако «надвигающаяся угроза» – это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы, которыми Китай движется, являются попросту ошеломительными. Исходя из траектории, на которой они находятся, (можно сделать вывод о том, что) они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, такое произойдет, если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту (ситуацию)», – считает Хайтен.

По его словам, «если речь идет только о США», без их зарубежных союзников, то положение «станет проблематичным через пять лет». Генерал не пояснил, что именно имеет в виду. «Однако, если речь идет о США и союзниках, то, думаю, у нас все будет хорошо в течение какого-то времени», – добавил замглавы КНШ.

Хайтен призвал к продолжению российско-американских межведомственных переговоров по стратегической стабильности и запуску полноформатного военного диалога между Вашингтоном и Пекином. «Надеюсь, мы в какой-то момент сядем (за стол переговоров) с Китаем, Россией – по отдельности или вместе, мне все равно, – и будем обсуждать все. Самое важное – это понимать, что они думают. А единственный способ понять, что думает другой, – это сесть и вести переговоры», – заявил генерал.

Он напомнил, что США «ведут переговоры с Россией, переговоры по стратегической стабильности продолжаются». «Это хорошо, это продуктивно», – подчеркнул замглавы КНШ. «Однако, – отметил он, – мы не ведем переговоры с Китаем, во всяком случае масштабные, а нам нужно».

Генерал также заверил, что США после продолжительных операций в Афганистане и Ираке совершенно не стремятся к новым военным конфликтам. «Надеюсь, все знают, что мы не хотим войны с Ираном. Мы не хотим войны с Китаем. Мы не хотим войны с Россией. Мы не хотим войны с Северной Кореей. Мы не хотим войны. В действительности мы устали от войны. Мы не хотим опять воевать. Мы бы хотели, чтобы работала дипломатия», – сказал Хайтен.

Вместе с тем, он предупредил, что Соединенные Штаты намерены и далее придерживаться концепции проведения превентивных военных операций. «Мы сохраним за собой право нападать, если нам это необходимо для самообороны», – провозгласил Хайтен. «Но мы не хотим войны», –- утверждал при этом генерал.

Кроме того, Хайтен несколько раз посетовал на то, каким неповоротливым и медленным стал бюрократический процесс в США, связанный с разработкой и внедрением новых систем вооружений и военным строительством. «Несмотря на то, что у нас есть несущественный прогресс, министерство обороны США все еще является невероятно бюрократизированным и медленным. <...> Бюрократия, которую мы внедрили, просто зверская», – полагает заместитель председателя КНШ.

Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.