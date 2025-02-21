Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Блогер Мамаев арестован за езду без прав по тротуарам Патриарших прудов
Блогер Эльдархан Мамаев арестован на 15 суток за агрессивную езду без прав по тротуарам Патриарших прудов
Мировой судья в Москве приговорил известного блогера Эльдархана Мамаева к 15 суткам ареста за езду по тротуарам Патриарших прудов без водительских прав и агрессивное поведение.
Мировой судья в Москве вынес решение о заключении под арест на 15 суток популярного блогера Эльдархана Мамаева. Его признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительских прав, передает ТАСС.
Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в районе Патриарших прудов. Мамаев, не имея прав, ездил на автомобиле по тротуарам, пугая пешеходов и создавая опасные ситуации. Видео с нарушением было опубликовано в интернете, где блогер вел себя агрессивно, сигналил и угрожал прохожим, которые пытались остановить его.
Ранее в интернете неоднократно появлялась информация о похожих нарушениях со стороны Мамаева, что делает его арест не первым инцидентом с участием блогера. Его поведение не раз подвергалось критике со стороны общественности и властей, однако меры наказания в виде ареста были приняты впервые.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) в прошлом году попала в аварию на Рочдельской улице в Москве.
В турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня.
Блогер Эдуард Биль, известный как Эдвард Бил, отбыл наказание за ДТП в центре столицы и вышел на свободу.