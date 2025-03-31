Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
На востоке Узбекистана произошел взрыв газа в мечети
Взрыв газа в мечети Узбекистана в Андижане ранил шесть человек
На востоке Узбекистана в мечети произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого пострадали шесть человек, ситуация находится под контролем местных властей.
Взрыв газовоздушной смеси произошел в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной в Избасканском районе Андижанской области, сообщает ТАСС. ЧП произошло 31 марта в 12.19 по местному времени. В результате инцидента пострадали шесть человек.
Пресс-служба регионального управления МЧС отметила, что сразу после получения сообщения на место происшествия выехали руководство и должностные лица ведомства. «Ситуация полностью взята под контроль», – заверили сотрудники МЧС в своем сообщении.
Издание Repost.uz добавляет, что в настоящее время ведется расследование причин взрыва. Детали о состоянии пострадавших пока не уточняются, однако известно, что всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве автобуса в Ташкенте погибли шесть человек, а жителям Бухары рекомендовали покинуть город.