На востоке Узбекистана произошел взрыв газа в мечети

Взрыв газа в мечети Узбекистана в Андижане ранил шесть человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взрыв газовоздушной смеси произошел в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной в Избасканском районе Андижанской области, сообщает ТАСС. ЧП произошло 31 марта в 12.19 по местному времени. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Пресс-служба регионального управления МЧС отметила, что сразу после получения сообщения на место происшествия выехали руководство и должностные лица ведомства. «Ситуация полностью взята под контроль», – заверили сотрудники МЧС в своем сообщении.

Издание Repost.uz добавляет, что в настоящее время ведется расследование причин взрыва. Детали о состоянии пострадавших пока не уточняются, однако известно, что всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве автобуса в Ташкенте погибли шесть человек, а жителям Бухары рекомендовали покинуть город.