Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам России в Брянской области

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в течение прошедших суток украинские вооруженные силы продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам.

Так, по данным Минобороны, 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошел обрыв провода на опоре. Это привело к отключению высоковольтной линии и прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

Около 20.00 в тот же день украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, что оставило без электричества бытовых потребителей в Севском районе.

Продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам России, как отмечает Министерство обороны, показывают полное нежелание киевского режима выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Украине.

В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

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