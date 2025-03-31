Стало известно о новых фигурантах списка «Русофобы» на этой неделе

На сайте «Русофобы» представили обновленный список персон, причисленных к числу русофобов, сообщает Telegram-канал ZAщитники.

Среди них оказался Ахмед Закаев, террорист и президент сепаратистского движения «Чеченская Республика Ичкерия» (террористическая организация), который участвовал в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований во время чеченских войн. Закаев с 2003 года получил политическое убежище в Британии.

Также в список добавлена Инна Курочкина, полномочный представитель Закаева и член координационного совета «Форума свободных народов пост-России» (террористическая организация). Она известна своими русофобскими заявлениями и ведет YouТube-канал «I NEWS (Ichkeria News)», где публикуются антироссийские программы и фильмы.

Пресс-секретарь группировки «Легион Свобода России» (террористическая организация) Алексей Барановский (признан иноагентом) также включен в обновленный список сайта. Он принимает участие в боевых действиях на стороне Украины.

Илья Лазаренко, праворадикальный идеолог и один из организаторов «Форума свободных народов пост-России» (террористическая организация), а также Вадим Петров, координатор запрещенной «Балтийской республиканской партии» (запрещенная организация), также вошли в число новых фигурантов. Лазаренко считает себя «нероссиянином» и призывает к победе Запада над Россией, а Петров выступает за отделение Калининградской области от России и ее передачу Польше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инициативная группа из ветеранов СВО и патриотически настроенных россиян создала платформу «Русофобы», где будут публиковаться данные об организациях и лицах, действующих против интересов России.

Платформа призвана информировать о персонажах и организациях, распространяющих негатив о России.