Зеленский устраняет опасного соперника

Украинским депутатам предлагают взятки за то, чтобы они оправили в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. И предлагает не кто-нибудь, а офис президента. Судя по всему, Зеленский все-таки решился отстранить от власти своего близкого соратника, ставшего угрозой для его диктаторских амбиций. Сам Разумков, как считается, уже метит на место Зеленского. Чья возьмет?

О том, что офис президента Украины пытается подкупить депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» ради отставки спикера Верховной рады и бывшего лидера одноименной партии, сообщили источники издания «Страна.ua». «Главный аргумент – это деньги. Помимо стандартной ежемесячной ставки в 50 тысяч долларов в конвертах, главам комитетов за агитацию за отставку спикера пообещали крупную премию – 100 тысяч долларов», – рассказывают они.

Этим источникам (как и украинским СМИ вообще) можно верить, можно не верить, но сейчас правильнее всё же верить. Потому что картина получается национально-непротиворечивая – с феноменальной коррупцией, зашкаливающим бардаком и неизменной «зрадой», свойственным украинской политике. Это во-первых.

Во-вторых, ненависть, которую офис (на наши деньги – администрация) президента Владимира Зеленского испытывает к председателю парламента Дмитрию Разумкову, давно уже секрет Полишинеля. Недавно она вылилась в прямой эфир, когда лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия открыто поносил своего высокопоставленного однопартийца, намекнув ему на отставку: спикера, мол, не выбирают, а делегируют.

Причина конфликта – так называемый законопроект об олигархах, внесенный президентом и уже принятый парламентом в первом чтении. Когда будет второе – вопрос открытый, потому что Разумков отправил документ на оценку в Венецианскую комиссию Совета Европы – орган, изучающий законопроекты на их соответствие, грубо говоря, европейским представлениям о правах человека. Он поступил так, несмотря на настойчивые просьбы людей Зеленского не поступать так ни в коем случае – не тянуть волынку.

Теперь Разумкова, скорее всего, съедят: его отставка – вопрос времени, возможно, всего пары дней. Тогда же будет официально объявлено, что под маской овцы таился лев: соратник президента, которому тот доверял, препятствует борьбе с олигархами и несомненно действует по их заказу

Это, кстати говоря, вполне может быть правдой – значительная часть политиков Украины являются активом той или иной финансово-промышленной группы. Но подобную трактовку сюжета лучше оставить зеленской пропаганде – она сама справится.

Лучше представить, что Разумков в этой истории – протагонист, и тогда получится сюжет вполне классический – как для кино, так и для политики. Подобных особенно много на Ближнем Востоке и в Латинской Америке - с поправкой на жесткость нравов.

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Это сюжет про двух друзей-соратников, которые свергают преступную власть во имя счастливого будущего своей родины. Таких, например, как Фидель Кастро и команданте Элой Гутьеррес Менойо. Плечом к плечу они боролись с режимом Батисты, войдя в Гавану под восторженные крики горожан и аплодисменты всего мира . Но после Кастро построил собственную диктатуру – не менее жестокую, чем у Батисты, а Гутьеррес Менойо вернулся в джунгли – бороться за свободу уже против Кастро.

Кастро в данном примере – это, конечно, Владимир Зеленский (какая страна, такие и барбудос). В 2019 году, когда комедиант решил сменить амплуа и двинуть в политику, к нему прибился полезный человек – потомственный политтехнолог Дмитрий Разумков. Потомственный, потому как хорошо известный в политической и журналистской среде «Центр Разумкова» – это центр его отца, бывшего первого советника президента Кучмы и замсекретаря СНБО, умершего в 1999 году.

У 35-летнего (к тому моменту) директора компании Ukrainian Politconsulting Group было не так уж много опыта в госуправлении, но в политике он понимал значительно больше Зеленского, то есть взял на себя роль ментора. Присутствовала в их отношениях и большая личная симпатия, благодаря которой наемный специалист стал одним из ключевых людей в команде актера, решившего стать президентом. Разумков был и «мозгом» штаба Зеленского, и его голосом, и лидером партии, созданной специально под нового главу государства, а в новом, полностью подконтрольном этой партии созыве Верховной рады, занял главное кресло.

А потом между ними что-то пошло не так. И со стороны это выглядит, будто Разумков стал одним из немногих, кто решил сопротивляться строительству личной диктатуры Зеленского изнутри системы.

О том, что эта диктатура собой представляет и зачем вообще понадобилась Зеленскому, газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее . Отсутствие политического опыта в сочетании с нарциссическим складом личности нередко порождает таких вот правителей, которые решаются на шаги, слишком радикальные и самонадеянные в глазах их более опытных предшественников – от Кучмы до Порошенко.

Например, сейчас команда Зеленского пытается сломать через колено всю судебную систему Украины, как прежде любили делать многочисленные диктаторы в погонах из Южной и Центральной Америки. Правда, в качестве репрессивного органа он используют не летучие отряды карателей, а Совет по национальной безопасности и обороне – тот самый СНБО, где служил отец Разумкова.

Секретарь этого президентского «кулака» Алексей Данилов регулярно переругивается с Разумковым по любому поводу, что говорит о переходе конфликта в горячую стадию, которая должна завершиться отставкой спикера. К тому шло: Разумков не только критиковал авторитарные инициативы Зеленского (включая такую скандальную и чувствительную, как закрытие нескольких оппозиционных телеканалов), но и вставлял палки в президентские колеса.

Депутат от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий в интервью «Страна.ua» сформулировал это так: «Разумков стал очень совестно следить за соблюдением регламента». Другими словами, спикер не то чтобы ушел в подрывную деятельность, но начал проявлять юридическую дотошность с явной целью затянуть принятие президентских законопроектов.

За это его якобы прозвали «коричневым пиджаком» и перестали посвящать в государственные дела – даже на обязательные для присутствия спикера совещания приглашают так, чтобы Разумков на них не успел.

Сейчас он и Данилов обвиняют друг друга в работе на олигархию. Это, повторимся, может быть правдой. Но абсолютно точно правдой является и то, что антиолигархический законопроект Зеленского – это очередной и очень серьезный шаг всё на том же пути по установлению личной диктатуры. Он не только вводит в юридическую практику понятия «олигарх» и «представитель олигарха», но и значительно сокращает возможность для этих «олигархов» участвовать в политической и экономической жизни, включая запрет на финансирование партий. Все потенциальные соперники Зеленского должны быть лишены доступа к сколь-либо значительным финансовым ресурсам, в которых у самого Зеленского недостатка нет.

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова (еще один боец антизеленского сопротивления) считает некоторые положения законопроекта антиконституционными. Вполне возможно, Венецианская комиссия с этим согласится, что поставит Зеленского в неприятное положение. Несмотря на диктаторские замашки и системную зачистку оппозиции, он по-прежнему пытается продавать себя как европейского демократического лидера, который бросил вызов олигархам и агентам российского влияния.

В таких условиях отставка Разумкова – вопрос метода, а скупка депутатов «Слуги народа» (далеко не все из них слепо лояльны президенту) – вполне себе метод для такой страны, как Украина. Но есть основания полагать, что Зеленский видит в Разумкове не только диссидента, но и потенциального конкурента на президентских выборах 2024 года. Такого, который стал бы претендовать на ту часть электората действующего президента, которая в нем разочаровалась. В первую очередь на русскоязычных – Разумков один из немногих в высших эшелонах украинской власти, кто смеет защищать родной язык публично.

Перспективы Разумкова на этом пути зависят от того, готовы ли будут те самые олигархи профинансировать его как новый политический проект, и от того, насколько к 2024 году вырастет антирейтинг Зеленского (это когда люди голосуют по принципу «кто угодно, только не этот»). Радужными они не выглядят: пока еще действующий спикер действительно «пиджак» и, в отличие от своего прежнего соратника – нынешнего врага, напрочь лишен харизмы.

Но даже если бы она была, последующие обвинения Разумкова в «работе на Москву» (а они обязательно последуют) не должны вводить в заблуждение по нашу сторону «поребрика». Если он покажется тем человеком, который готов отказаться от выдавливания русского языка из всех сфер жизни, от системного противостояния России и от конфронтации с Донбассом, нужно обязательно перекреститься. Такими когда-то казались и Порошенко, и Зеленский, но и кураторы Украины, и сама среда украинской власти не предполагают такого, чтобы глава государства вел себя в связанных с Россией и русскими вопросах иначе, чем враг, и это не зависит от характера внутрисистемных противоречий.

На Украине до сих пор любые двое – потенциальный партизанский отряд, но отряд с предателем, что на собственном примере подтвердят бывшие соратники Разумков и Зеленский.