Зеленский устраняет опасного соперника
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21 сентября 2021, 08:42
Фото: Zuma/ТАСС
Текст: Дмитрий Бавырин
Украинским депутатам предлагают взятки за то, чтобы они оправили в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. И предлагает не кто-нибудь, а офис президента. Судя по всему, Зеленский все-таки решился отстранить от власти своего близкого соратника, ставшего угрозой для его диктаторских амбиций. Сам Разумков, как считается, уже метит на место Зеленского. Чья возьмет?
О том, что офис президента Украины пытается подкупить депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» ради отставки спикера Верховной рады и бывшего лидера одноименной партии, сообщили источники издания «Страна.ua». «Главный аргумент – это деньги. Помимо стандартной ежемесячной ставки в 50 тысяч долларов в конвертах, главам комитетов за агитацию за отставку спикера пообещали крупную премию – 100 тысяч долларов», – рассказывают они.
Этим источникам (как и украинским СМИ вообще) можно верить, можно не верить, но сейчас правильнее всё же верить. Потому что картина получается национально-непротиворечивая – с феноменальной коррупцией, зашкаливающим бардаком и неизменной «зрадой», свойственным украинской политике. Это во-первых.
Во-вторых, ненависть, которую офис (на наши деньги – администрация) президента Владимира Зеленского испытывает к председателю парламента Дмитрию Разумкову, давно уже секрет Полишинеля. Недавно она вылилась в прямой эфир, когда лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия открыто поносил своего высокопоставленного однопартийца, намекнув ему на отставку: спикера, мол, не выбирают, а делегируют.
Причина конфликта – так называемый законопроект об олигархах, внесенный президентом и уже принятый парламентом в первом чтении. Когда будет второе – вопрос открытый, потому что Разумков отправил документ на оценку в Венецианскую комиссию Совета Европы – орган, изучающий законопроекты на их соответствие, грубо говоря, европейским представлениям о правах человека. Он поступил так, несмотря на настойчивые просьбы людей Зеленского не поступать так ни в коем случае – не тянуть волынку.
Теперь Разумкова, скорее всего, съедят: его отставка – вопрос времени, возможно, всего пары дней. Тогда же будет официально объявлено, что под маской овцы таился лев: соратник президента, которому тот доверял, препятствует борьбе с олигархами и несомненно действует по их заказу
Это, кстати говоря, вполне может быть правдой – значительная часть политиков Украины являются активом той или иной финансово-промышленной группы. Но подобную трактовку сюжета лучше оставить зеленской пропаганде – она сама справится.
Лучше представить, что Разумков в этой истории – протагонист, и тогда получится сюжет вполне классический – как для кино, так и для политики. Подобных особенно много на Ближнем Востоке и в Латинской Америке - с поправкой на жесткость нравов.
Это сюжет про двух друзей-соратников, которые свергают преступную власть во имя счастливого будущего своей родины. Таких, например, как Фидель Кастро и команданте Элой Гутьеррес Менойо. Плечом к плечу они боролись с режимом Батисты, войдя в Гавану под восторженные крики горожан и аплодисменты всего мира. Но после Кастро построил собственную диктатуру – не менее жестокую, чем у Батисты, а Гутьеррес Менойо вернулся в джунгли – бороться за свободу уже против Кастро.
Кастро в данном примере – это, конечно, Владимир Зеленский (какая страна, такие и барбудос). В 2019 году, когда комедиант решил сменить амплуа и двинуть в политику, к нему прибился полезный человек – потомственный политтехнолог Дмитрий Разумков. Потомственный, потому как хорошо известный в политической и журналистской среде «Центр Разумкова» – это центр его отца, бывшего первого советника президента Кучмы и замсекретаря СНБО, умершего в 1999 году.
У 35-летнего (к тому моменту) директора компании Ukrainian Politconsulting Group было не так уж много опыта в госуправлении, но в политике он понимал значительно больше Зеленского, то есть взял на себя роль ментора. Присутствовала в их отношениях и большая личная симпатия, благодаря которой наемный специалист стал одним из ключевых людей в команде актера, решившего стать президентом. Разумков был и «мозгом» штаба Зеленского, и его голосом, и лидером партии, созданной специально под нового главу государства, а в новом, полностью подконтрольном этой партии созыве Верховной рады, занял главное кресло.
А потом между ними что-то пошло не так. И со стороны это выглядит, будто Разумков стал одним из немногих, кто решил сопротивляться строительству личной диктатуры Зеленского изнутри системы.
Например, сейчас команда Зеленского пытается сломать через колено всю судебную систему Украины, как прежде любили делать многочисленные диктаторы в погонах из Южной и Центральной Америки. Правда, в качестве репрессивного органа он используют не летучие отряды карателей, а Совет по национальной безопасности и обороне – тот самый СНБО, где служил отец Разумкова.
Секретарь этого президентского «кулака» Алексей Данилов регулярно переругивается с Разумковым по любому поводу, что говорит о переходе конфликта в горячую стадию, которая должна завершиться отставкой спикера. К тому шло: Разумков не только критиковал авторитарные инициативы Зеленского (включая такую скандальную и чувствительную, как закрытие нескольких оппозиционных телеканалов), но и вставлял палки в президентские колеса.
Депутат от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий в интервью «Страна.ua» сформулировал это так: «Разумков стал очень совестно следить за соблюдением регламента». Другими словами, спикер не то чтобы ушел в подрывную деятельность, но начал проявлять юридическую дотошность с явной целью затянуть принятие президентских законопроектов.
За это его якобы прозвали «коричневым пиджаком» и перестали посвящать в государственные дела – даже на обязательные для присутствия спикера совещания приглашают так, чтобы Разумков на них не успел.
Сейчас он и Данилов обвиняют друг друга в работе на олигархию. Это, повторимся, может быть правдой. Но абсолютно точно правдой является и то, что антиолигархический законопроект Зеленского – это очередной и очень серьезный шаг всё на том же пути по установлению личной диктатуры. Он не только вводит в юридическую практику понятия «олигарх» и «представитель олигарха», но и значительно сокращает возможность для этих «олигархов» участвовать в политической и экономической жизни, включая запрет на финансирование партий. Все потенциальные соперники Зеленского должны быть лишены доступа к сколь-либо значительным финансовым ресурсам, в которых у самого Зеленского недостатка нет.
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова (еще один боец антизеленского сопротивления) считает некоторые положения законопроекта антиконституционными. Вполне возможно, Венецианская комиссия с этим согласится, что поставит Зеленского в неприятное положение. Несмотря на диктаторские замашки и системную зачистку оппозиции, он по-прежнему пытается продавать себя как европейского демократического лидера, который бросил вызов олигархам и агентам российского влияния.
В таких условиях отставка Разумкова – вопрос метода, а скупка депутатов «Слуги народа» (далеко не все из них слепо лояльны президенту) – вполне себе метод для такой страны, как Украина. Но есть основания полагать, что Зеленский видит в Разумкове не только диссидента, но и потенциального конкурента на президентских выборах 2024 года. Такого, который стал бы претендовать на ту часть электората действующего президента, которая в нем разочаровалась. В первую очередь на русскоязычных – Разумков один из немногих в высших эшелонах украинской власти, кто смеет защищать родной язык публично.
Перспективы Разумкова на этом пути зависят от того, готовы ли будут те самые олигархи профинансировать его как новый политический проект, и от того, насколько к 2024 году вырастет антирейтинг Зеленского (это когда люди голосуют по принципу «кто угодно, только не этот»). Радужными они не выглядят: пока еще действующий спикер действительно «пиджак» и, в отличие от своего прежнего соратника – нынешнего врага, напрочь лишен харизмы.
Но даже если бы она была, последующие обвинения Разумкова в «работе на Москву» (а они обязательно последуют) не должны вводить в заблуждение по нашу сторону «поребрика». Если он покажется тем человеком, который готов отказаться от выдавливания русского языка из всех сфер жизни, от системного противостояния России и от конфронтации с Донбассом, нужно обязательно перекреститься. Такими когда-то казались и Порошенко, и Зеленский, но и кураторы Украины, и сама среда украинской власти не предполагают такого, чтобы глава государства вел себя в связанных с Россией и русскими вопросах иначе, чем враг, и это не зависит от характера внутрисистемных противоречий.
На Украине до сих пор любые двое – потенциальный партизанский отряд, но отряд с предателем, что на собственном примере подтвердят бывшие соратники Разумков и Зеленский.