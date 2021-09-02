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2 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
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Европа зря ждет падения цен на газ

Европа в панике от газовых цен Stefan Sauer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Европейцы все лето жили в ожидании, когда же цены на газ на бирже пойдут вниз. Вместо этого они продолжили расти и установили очередной исторический рекорд, достигнув 640 долларов за тысячу кубометров. В Газпроме окончательно разрушили надежды европейцев, заявив, что объективных причин для снижения цен нет. Неужели даже «Северный поток – 2» не поможет Европе? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения, но если бы утраченный в ХХ веке человеческий потенциал был реализован, России удалось бы стать супердержавой. Подробности...
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Байден выступил терапевтом Зеленского

Для Владимира Зеленского переговоры с Джо Байденом были жизненно необходимым актом верификации «охранной грамоты» Pool via CNP /MediaPunch/
Global Look Press
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США еще не завершен, но уже выглядит провальным. Встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал, что может создать для Зеленского угрозы внутри страны. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой &#8722; уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Русское небо способно породить новых людей

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать. Подробности...
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США не понимают мир, который находится за их пределами

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны. Подробности...
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Америка – королева государственного лицемерия

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Байден выступил терапевтом Зеленского

    Для Владимира Зеленского переговоры с Джо Байденом были жизненно необходимым актом верификации «охранной грамоты»    2 сентября 2021, 15:10
    Фото: Pool via CNP /MediaPunch/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Визит президента Украины Владимира Зеленского в США еще не завершен, но уже выглядит провальным. Встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал, что может создать для Зеленского угрозы внутри страны. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой − уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.

    Для Владимира Зеленского переговоры с Джо Байденом были жизненно необходимым актом верификации «охранной грамоты». Вашингтон признают в качестве центра силы все политические элиты Украины, относящиеся к прозападному и/или националистическому спектру. От того, имеет ли украинский президент личную поддержку американцев, зависит лояльность этих сил к нему внутри страны. Если Белый дом им не доволен и «не уважает», могут и растерзать. Если демонстрирует однозначную поддержку, будут держаться в рамках приличий и ждать, пока эта ситуация изменится.

    Скептикам такая трактовка может показаться надуманной, но им стоит обратить внимание, в каких словах Зеленский описывает свой разговор с Байденом: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей... не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». 

    Так ли это, или Зеленский опять врет, гадать не будем – американцы его поправят, если надо, не постесняются. Скорее всего, если врет, то не сильно: свою задачу по продлению зеленского мандата на княжение американцы формально выполнили, проговорив все обязательные для украинских степей заклинания: о поддержке территориальной целостности, европейского выбора и атлантических стремлений Украины, а также о том, что «Северный поток – 2» – зловредный и разрушительный проект.

    Последнее обстоятельство Зеленский считает своей главной победой. По его словам, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины».

    Иными словами, за вычетом формального продления «охранной грамоты», встречу можно считать провальной для украинской стороны.

    Все это американцы говорили и прежде – хоть при Обаме, хоть при Трампе, хоть при Байдене. И про «Северный поток – 2», и про Крым, и про ЕС, и про НАТО. Отличительная особенность саммита – отсутствие новостей, за исключением той, что пресс-секретарь Зеленского повел себя как дикарь (что, прямо скажем, тоже не тянет на неожиданность).  

    Единственная относительная конкретика – США, по словам Байдена, «возобновляют новый пакет военной помощи в объеме 60 млн долларов». Можно считать это компенсацией Зеленскому за то, что его опасно долго (для него опасно) держали в «предбаннике» – новый хозяин Белого дома несколько месяцев ему не звонил, уклонялся от встречи (несмотря на все попытки украинского коллеги обратить на себя внимание), а потом сдвинул эту встречу еще на день в самый последний момент (якобы из-за Афганистана) и отказался от совместной пресс-конференции (не исключено, что «по здоровью»). 

    В Вашингтоне осознают высокую степень своего влияния на Украину и ее элиты, более того, склонны ее переоценивать. Но, судя по всему, там воспринимали встречу Байдена с Зеленским иначе – как визит к психологу. Задачей президента США было успокоить президента Украины, чтобы он не мутил воду, не смел играть на внутриамериканских противоречиях (а попытки были; после отказа США от санкций против «Северного потока – 2» украинские власти нажаловались республиканцам в Конгрессе) и не мешался бы под ногами, поскольку перед американской администрацией сейчас стоит много куда более острых и значительных проблем, чем Украина.

    Ничего, помимо этой терапии, гостю не выписали, лишний раз за инициативность и кипучую деятельность не похвалили. Если не считать того, что проект «Крымская платформа», по словам все того же Зеленского, был назван Байденом «очень мощной инициативой». Напомним, что США на этой «мощной инициативе» представлял непрофильный чиновник третьего разряда – министр энергетики Дженнифер Гренхолм.

    В Киеве наверняка скажут, что все совсем не так – и в России намеренно обесценивают значение переговоров в Белом доме. Но давайте представим, что могло бы там произойти, если бы визит действительно завершился результативно.

    США могли выдвинуть собственную инициативу по «деоккупации Крыма» или хотя бы профинансировать какую-нибудь украинскую. Могли «благословить» пересмотр Минских соглашений по Донбассу, которые категорически не устраивают Зеленского. Могли дать Киеву собственную «дорожную карту» по вступлению в НАТО и/или ЕС. Могли проклясть Россию тысячью проклятий и расписаться под украинской формулой, согласно которой во всех проблемах украинцев виновата Москва. Могли определить критерии, после которых Америка введет новые санкции против «Северного потока – 2», примерные параметры этих санкций или объемы материальной компенсации за сокращение газового транзита.

    Украинская делегация рассчитывала получить хоть на что-нибудь из этого, чтобы можно было говорить об «исторических успехах» и «мощных прорывах». Вместо всего этого 78-летний политик, демонстрирующий проблемы с концентрацией внимания, «лично гарантировал» гостю, что при каких-нибудь неопределенных «нарушениях» санкции против «Северного потока – 2» могут когда-нибудь быть введены. Вот Зеленский, наверное, порадовался.

    Еще сохраняется возможность того, что значимые новости американо-украинский саммит все-таки «догонят» и спустя какое-то время, после согласования деталей, будет объявлено о конкретных и значимых шагах. Но пока итоги визита Зеленского в Вашингтон подтверждают теорию, согласно которой США при формальном подтверждении своей позиции по важным для Киева вопросам отодвинут украинскую тему на третий план.

    Потому что, во-первых, эта тема является для Байдена, как политика, «токсичной», она – напоминание и о его личном провале в 2014 году (он курировал украинское направление в администрации Обамы как вице-президент), и о коррупционных махинациях его сына, в которых Байден-старший, по мнению ряда влиятельных республиканцев вплоть до Трампа, принимал личное участие.

    Во-вторых, более злободневных проблем действительно очень много – как внутренних (инфляция, вакцинация, миграционный кризис, ураган «Ида», падение рейтинга), так и внешних (позор в Афганистане, ядерная программа в КНДР, политико-экономическая конфронтация с Китаем). Причем единственному однозначному внешнеполитическому успеху администрации Байдена – восстановлению отношений с Германией как с основным союзником в Европе – угрожает как раз-таки Украина: отказ от санкций против головного офиса «Северного потока – 2» и от ускоренной интеграции Киева в НАТО по балканской схеме стали, по сути, платой американцев за нормализацию диалога с немцами.

    Таким образом, с точки зрения российских интересов саммит вроде как удался, поскольку хорошей новостью для нас является отсутствие хороших новостей для Украины. Беда только в том, что осознав безнадежным расчет на новый уровень вовлеченности США в конфликт с Россией, Зеленский может вернуться к тактике провокаций (например, в Донбассе), чтоб обратить на себя внимание. Такой «припадок» уже не получится залечить одним дежурным сеансом терапии для комика на посту президента.

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