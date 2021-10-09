Украинские депутаты испуганы странной смертью врага Зеленского

При подозрительных обстоятельствах скончался Антон Поляков − один из наиболее активных депутатов Верховной Рады, прославившийся обличением коррупции в окружении Владимира Зеленского. Первой версией было отравление, но потом следствие направили по другому пути. Происходящее переполошило Верховную Раду - теперь там обсуждают, как уберечься от судьбы Полякова. Почему президенту Украины выгодна его смерть?

Строительство диктатуры Владимира Зеленского идет опережающими темпами.

Глава политсовета главной оппозиционной партии Виктор Медведчук получил новое обвинение - в терроризме и измене родине за поставки угля из ДНР и ЛНР. Глава Верховного суда Валентина Данишевская, выступавшая резко против судебных реформ президента, заявила о скорой отставке. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - некогда ближайший соратник, а теперь соперник Зеленского - отозван с должности депутатами от партии, которую фактически создал.

По сравнению с Антоном Поляковым им всем еще повезло.

Депутат Верховной Рады Поляков был из тех, кого люди президента Украины называют предателями. Типичный политик «зеленского» призыва - молодой бизнесмен, избравшийся в парламент при поддержке партии «Слуга народа», но быстро перешедший во внутрипартийную оппозицию.

Себя Поляков позиционировал как борца с коррупцией и возглавлял профильную общественную организацию, которая, впрочем, вполне может быть конторой «Рога и копыта» - для украинской политики это типично. Коллеги считали его, прежде всего, человеком Игоря Коломойского - и имели на то основания.

Во-первых, Поляков входил в депутатскую группу «За будущее», которая живет за счет этого олигарха. Во-вторых, организовал самый значительный в истории Украины филибастер (то есть внесение многочисленных поправок, призванное замедлить принятие законопроекта) к документу, который должен был поставить точку в вопросе о возможном возвращении Коломойскому национализированного «Приватбанка».

Около шести тысяч поправок не помогли - «антиколомойский», как его называли, законопроект был принят. Это стало переходом Рубикона в отношениях между олигархом и президентом. Резкий взлет политической карьеры Зеленского связывали с деньгами и влиянием Коломойского, но бывший актер решил править «по-своему». Тем более, что в центре по легитимации украинских политиков - городе Вашингтоне считают олигарха олицетворением коррупции и требуют «решительных мер».

В качестве как бы такой «меры» Зеленский предложил т.н. «антиолигархический» законопроект: тем бизнесменам, на которых покажет пальцем подконтрольный президенту СНБО, запретят владеть СМИ, участвовать в крупных приватизациях и финансировать политическую деятельность. Так президент получил идеальный юридический инструмент для борьбы с альтернативными центрами силы, которые могли бы бросить ему вызов на следующих выборах.

За сопротивление этому законопроекту (очень возможно, попросту неконституционному) и поплатился спикерской должностью Дмитрий Разумков. Он был одним из немногих, кто сопротивлялся «зеленской» диктатуре изнутри, и теперь говорит о ней как о наступившей реальности, называя офис президента «проклятым местом».

А так Поляков описывал принятие «антиолигархического закона», ссылаясь на слова коллеги, которому теперь страшно выдать себя:

«Он после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" (членам пропрезидентской фракции «Слуга народа» - ВЗГЛЯД) раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?»

В тот же день СМИ и блогосферу облетела фотография мусорной корзины якобы из Верховной Рады, в которой выброшено то, что можно принять за упаковку от пачек с «налом». Посыл тут такой, что депутаты от «Слуг народа» получили взятку за голосование против Разумкова.

А спустя трое суток Поляков скоропостижно скончался на заднем сидении ночного такси. Политик сел в машину, его начало тошнить, потом остановилось дыхание. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

Первая версия полиции была - отравление, случайное или намеренное.

Однако заявленные результаты первого вскрытия гласят иное - коронарная недостаточность при острой ишемической болезни сердца. У здорового, активного и обеспеченного мужчины в 33 года.

Некоторые коллеги Полякова в эту версию не верят - и можно утверждать, что они напуганы. Из переписки, которую приписывают депутату от «Слуги народа» Евгению Брагару, следует, что отныне народный избранник планирует пить воду только из запечатанных бутылок, которые приобрел сам.

Депутат Анна Скороход - еще один «предатель» и подруга Полякова - в день смерти последнего так перенервничала, что потеряла сознание прямо в Верховной Раде.

А депутат Евгений Шевченко заявил следующее:

«Я хорошо знал Антона, мы с ним близко общались... Мне очень жаль, жена, дети у него остались. По здоровью у него точно не было никаких проблем, он был очень крепкий, здоровый парень... Он бегал... Я не верю в естественную смерть».

Генпрокуратура Украины обещает установить истину. Это ведомство является сейчас главным источником информации по делу Полякова, включая результаты вскрытия. И трудно не вспомнить, что как политик Поляков находился в затяжном конфликте и с генпрокуратурой, и с системой власти Зеленского в целом.

Член «Слуги народа» Галина Третьякова во фракционном чате откликнулась на смерть «предателя» так - «минус один враг для Украины». Ее за это отстранили от пяти заседаний парламента, что как бы предвосхищает размах грядущего правосудия.

У Третьяковой язык, конечно, без костей - ранее она получила широкую известность из-за слов о «детях низкого качества» и поддержки принудительной стерилизации. Но таинственные смерти политических оппонентов и ликования в связи с ними - именно то, чего не хватало режиму Зеленского, чтобы стать полностью латиноамериканским по духу.

Нищий народ, коррумпированные элиты, гражданская война, перманентная угроза бунта, а в центре всего этого персонифицированная диктатура лидера, чей ближний круг заменяет все ветви власти.

В том случае, если такие режимы были направлены против СССР, их опекали Госдеп, Пентагон и ЦРУ без оглядки на преступные действия туземных вождей. Теперь та же самая политика «своих сукиных сынов» проводится в странах по соседству с Россией.

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Об этом необходимо напомнить из-за того, что американцы сейчас - единственная сила, которая могла бы воспрепятствовать стремительному превращению Украины в авторитарное государство. Все остальные забиты и деморализованы, либо же видят свою историю успеха в присоединении к выстраивающейся сейчас авторитарной модели Зеленского.

Но американцы не станут вмешиваться и обязательно учтут, что Поляков был человеком Коломойского, следовательно, фиксироваться на подозрительных обстоятельствах его смерти нецелесообразно. Даже если коронарная недостаточность - фальсификация, и депутат действительно стал «жертвой режима», это станет для Вашингтона скорее подтверждением лояльности Зеленского, чем свидетельством того, что тот «перешел черту».

Пока политика Украины соответствует общим пожеланиям Белого дома по противостоянию с Россией, а диктаторские методы Зеленского - «домашнему заданию» по борьбе с коррупцией, счет расходному материалу в виде человеческих жизней может идти на десятки, сотни и тысячи - спросите про то в Донбассе.

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