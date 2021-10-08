Названы две версии смерти украинского депутата Полякова

Украинские правоохранительные органы разрабатывают две версии смерти депутата Рады Антона Полякова, следователи считают, что он мог как сам отравиться чем-то, либо его отравили, пишут СМИ со ссылкой на источник в украинском МВД.

«Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отправили. Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно», – приводит слова источника «Страна.ua».

Также правоохранители изучают видеозаписи с системы видеонаблюдения Smart City, чтобы понять, с кем и где был парламентарий до смерти.

Между тем генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что машину такси, где ехал Поляков, изъяли.

«Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. « Скорая» не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине», – цитирует Венедиктову РИА «Новости».

Она добавила, что причины смерти установят при вскрытии, которое пройдет в ближайшие часы. Саму машину также осмотрели, водителя допрашивают следователи.

Между тем внефракционный депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что не верит в естественную смерть Полякова.

«Я хорошо знал Антона, мы с ним близко общались... Мне очень жаль, жена, дети у него остались. По здоровью у него точно не было никаких проблем, он был очень крепкий, здоровый парень... Он бегал (занимался бегом – прим. ВЗГЛЯД). Я не верю в естественную смерть... И еще Антон Поляков был в постоянном конфликте с другими депутатами», – заявил Шевченко в эфире украинского телевидения.

Другой депутат Рады, член группы «Партия «За будущее» Сергей Рудык отметил, что разговаривал с Поляковым в четверг, и тот не выглядел больным. Он добавил, что смерть его коллеги могла быть связана с его политической деятельностью.

В пятницу депутата Рады Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».