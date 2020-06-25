Против соратницы Зеленского потребовали завести дело после слов о детях «низкого качества»

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует лишить Галину Третьякову мандата депутата Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» и привлечь ее к уголовной ответственности за «разжигание ненависти».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что на эти мерзости от депутата «Слуги народа» может быть только одна адекватная реакция – немедленное лишение Третьяковой депутатского мандата и открытие в отношении нее уголовного дела по статье о «разжигании ненависти». Только такая реакция может стать залогом того, что никто и никогда на Украине больше не позволит себе публично рассуждать о «качестве детей», – говорится в заявлении на сайте партии.

Также в партии добавили, что участие Галины Третьяковой в Трехсторонней контактной группе, которая в последнее время превращается в сборище случайных людей, далеких от процесса мирного урегулирования и лишь вредящих ему, не отвечает интересам Украины.

«Мы требуем от президента Зеленского подписания указа об исключении Галины Третьяковой из состава делегации Украины», – подчеркнуто в сообщении.

Напомним, федерация профсоюзов Украины потребовала отставки Третьяковой после того, как она высказалась в поддержку политики стерилизации людей по примеру Британии и Сингапура. По ее мнению, в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества», и в будущем они «тоже садятся на государственные деньги».

Третьякова с одобрением ссылалась на политику главы Сингапура Ли Куан Ю, который, по ее словам, «кастрировал и стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

Ранее депутат заявляла, что партия «Слуга народа» готовится внести в Раду проект нового Трудового кодекса, который будет «слишком либеральным» для работодателей и «немного ущемляющим» права работников.