На Украине готовят ущемляющий права работников Трудовой кодекс

Партия «Слуга народа» готовится внести в Раду проект нового Трудового кодекса, который будет «слишком либеральным» для работодателей и «немного ущемляющим» права работников, заявила председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«В течение полутора-двух месяцев вы увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным для работодателя», – сказано в заявлении Третьяковой, размещенном на сайте Рады.

Она отметила, что разработчики кодекса стараются создать «очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места». По ее словам, стоит задача открыть один млн рабочих мест за 5 лет.

«Но это означает, что мы будем немного дискриминировать наемного рабочего. За это, мы думаем, бизнес должен включиться в пенсионную реформу второго уровня», – добавила глава комитета.

Ранее глава правительства страны Алексей Гончарук заявил, что Киев хочет отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов.

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