Украина собралась присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году

В 2025 году Украина планирует присоединиться к энергорынку ЕС, заявил глава правительства страны Алексей Гончарук.

На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он заявил, что Киев «заинтересован в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок», передает РИА «Новости».

Кроме того, Украина хочет отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов.

Гончарук сказал, что у Украины и Эстонии есть «общий исторический опыт». Он выразил надежду, что его страна «окажется в европейской семье».

«И мы снова встретимся в рамках объединения», – сказал премьер.

Кроме того, Украина хочет ознакомиться с эстонским опытом построения «государства в смартфоне». Киев заинтересован в том, чтобы освоить новые технологии для руководства страной.

Напомним, «Укрэнерго» выступает против энергомоста с ЕС.