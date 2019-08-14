«Укрэнерго» выступила против энергомоста с ЕС

Строительство энергомоста с ЕС является нецелесообразным, заявила компания «Укрэнерго».

Интеграция украинской энергосистемы в европейскую подразумевает «прозрачность, конкуренцию», экономическую выгоду, а также «беспристрастность» с точки зрения политики, отметили в компании.

Однако энергетический рынок Украины в любом случае будет изолирован от европейского, при этом не будет условий для конкуренции в самой Украине, передает ТАСС.

Как заявили в компании, за 2,5 года и 150 млн долларов можно создать вставку постоянного тока на границе энергосистемы Украины и «острова Бурштынской ТЭС». В этом случае «экономический эффект» для украинской стороны за год составит «от 150 млн долларов». При этом будут обеспечены конкуренция и присутствие Европы на рынке Украины.