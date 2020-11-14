Пророссийские украинцы вышли в лидеры

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14 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...
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    Пророссийские украинцы вышли в лидеры

    Если бы выборы в Верховную Раду проходили в эти выходные, за ОПЗЖ проголосовало бы около четверти украинцев    14 ноября 2020, 09:00
    Фото: facebook.com/OppositionPlatformForLife
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Соцопросы на Украине свидетельствуют: жизнь населения становятся все хуже, а перспектива развала страны ощущается им все острее. На этом фоне рейтинг Зеленского падает, а в лидеры электоральных симпатий вышла партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую называют «пророссийской». Что это означает для России и Украины?

    Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) проголосовали бы 22,1% избирателей, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко 19,3», а за «Слугу народа», созданную под нынешнего президента, 18,7%. По крайней мере, это следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    На выборах июле 2019-го результаты этих партий были такими: 43% за «Слугу народа», 13% за ОПЗЖ, 8% за «Европейскую солидарность». То есть менее чем за полтора года рейтинг сторонников Зеленского просел более чем в два раза, а у националистов наоборот - вырос вдвое.

    Все это, впрочем, их внутренние разборки, а из России нельзя не обратить внимание на то, что ОПЗЖ обычно называют «пророссийской» партией.

    Определение, мягко говоря, спорное - границы возможной «пророссийскости» для легальных политических сил на современной Украине весьма жесткие. Но дело еще и в том, что в глазах населения страны существует четкая связь ОПЗЖ не только с Россией как таковой, но и с российской властью.

    О том, что в прошлом году лидеры ОПЗЖ Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук участвовали в совместной конференции с партией «Единая Россия», на Украине не знают разве что схимники - об этом, ругаясь, регулярно напоминают «патриотические» СМИ (то есть примерно все СМИ Украины).

    Общеизвестно там и то, что председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом Владимира Путина. В России это во многом отживающее понятие, но на Украине до сих пор значимое. Кум - не просто крестный отец твоего ребенка (Путин - младшей дочери Медведчука), а почти что лучший друг.

    Как следствие, голосующие за ОПЗЖ граждане представляют собой ту самую «почти идеальную» Украину, о которой мечтают в России: готовую к сотрудничеству, бизнесу и мирному урегулированию донбасского конфликта.

    ОПЗЖ в буквальном смысле завоевала для себя эту нишу. Прежде она конкурировала за один и тот же электорат с другими как бы «пророссийскими» партиями и разного рода спойлерами. А теперь это однозначный лидер, закаленный и проверенный бренд, почти что монополист.

    Почему эта партия стала сейчас самой популярной в стране объяснить просто - президент Владимир Зеленский уверенно идет к политическому банкротству. Еще год назад он претендовал чуть ли не на статус общеукраинского лидера, теперь доедает остатки былой славы.

    Сперва в нем разочаровались русскоязычные, поскольку новый президент продлил все меры по дерусификации, примененные его предшественником, а потом и население в целом.

    Согласно опросу все того же КМИС, более 55% граждан считают, что «Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой».

    Еще больше - 57,5% тех, кто подписывается под определением «Украина как страна разваливается, идет к расколу».

    На этом фоне электорат «умеренных» националистов перетекает обратно к «проверенным» и еще вчера презираемым - Порошенко. Русскоязычные же продолжают сплачиваться вокруг ОПЗЖ в ответ на давление государства по языковому вопросу.

    Еще недавно подобные процессы на Украине казались из России чем-то важным и даже перспективным. Но это было раньше, а теперь лучше исходить из другого - из того, что обольщаться насчет ОПЗЖ не стоит.

    Дело даже не в том, что у всех без исключений украинских партий есть общая черта - они контролируются какими-нибудь олигархами, что может определять «пророссийский» вектор (некоторым финансово-промышленным группам выгоден бизнес с РФ), но всегда его ограничивает (общие с РФ интересы на развитии бизнеса заканчиваются). Дело в общей электоральной картине.

    Еще десять лет назад украинская лодка могла крениться в ту или иную сторону за счет «умеренных избирателей» - и условно «национальная», и условно «пророссийская» силы претендовали на власть и сменяли друг друга. Это отдаленно напоминало «качели», которые сложились в США с их вечной борьбой демократов и республиканцев.

    Теперь не так. Если эмиграция русскоязычных украинцев в Россию еще компенсируется оттоком «западенцев» на Запад (прежде всего, в Польшу), то потерю электората Крыма и значительной части Донбасса «пророссийским» силам не компенсирует ничто. «Качели» сломались и восстановлению не подлежат.

    Работает против них и демография: умирают те, кто помнит жизнь в одном государстве с Россией, начинают голосовать те, кто вырос по учебникам, где России отведено место вековечного врага.

    Четверть электората (таким сейчас представляется «потолок» ОПЗЖ) - это тоже немало, но в странах с сильной национальной поляризацией (а Украина теперь из таких) оставшиеся три четверти всегда блокируются между собой. Наглядный пример - Прибалтика: местные либералы и националисты недолюбливают друг друга, но всегда находят общий язык против партий с русскоязычным электоратом, отсекая последних от власти.

    Это правило в меньшей степени касается отдельных регионов востока и юга Украины, где такие партии как ОПЗЖ все-таки могут прийти к власти. Но там включается другой фактор - «феодальной раздробленности». Последние местные выборы в стране продемонстрировали фрагментацию русскоязычных сил - первые места зачастую занимали представители не ОПЗЖ, а локальных элит, сконцентрированных вокруг мэров крупных городов вроде Одессы или Харькова.

    Таким образом рейтинг ОПЗЖ превращается из перспективного для российской внешней политики показателя в некую «среднюю температуру по больнице» - нечто информативное, но и только.

    В обозримой перспективе нет вариантов для того, чтобы Украина сменила свой вектор и стала более удобным для нас государством. А в самое ближайшее время стоит ожидать очередного витка напряженности.

    Он связан с тем, что Зеленский наконец-то занял однозначную позицию по Минским соглашениям - их полное саботирование с целью выцыганить новую встречу в «нормандском формате» на высшем уровне и попытаться переписать эти соглашения под себя. Так, чтобы они были неисполнимы для Донбасса в принципе.

    Для решения этой проблемы (а Донбасс и жизнь его населения - это в том числе наши проблемы) нужна больная, слабая, нищая и доведенная до отчаяния Украина, а не бесплотная надежда на то, что к власти там могут прийти «пророссийские» силы.

    Тем более - пророссийские без кавычек.


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