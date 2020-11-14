Пророссийские украинцы вышли в лидеры

Соцопросы на Украине свидетельствуют: жизнь населения становятся все хуже, а перспектива развала страны ощущается им все острее. На этом фоне рейтинг Зеленского падает, а в лидеры электоральных симпатий вышла партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую называют «пророссийской». Что это означает для России и Украины?

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) проголосовали бы 22,1% избирателей, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко 19,3», а за «Слугу народа», созданную под нынешнего президента, 18,7%. По крайней мере, это следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На выборах июле 2019-го результаты этих партий были такими: 43% за «Слугу народа», 13% за ОПЗЖ, 8% за «Европейскую солидарность». То есть менее чем за полтора года рейтинг сторонников Зеленского просел более чем в два раза, а у националистов наоборот - вырос вдвое.

Все это, впрочем, их внутренние разборки, а из России нельзя не обратить внимание на то, что ОПЗЖ обычно называют «пророссийской» партией.

Определение, мягко говоря, спорное - границы возможной «пророссийскости» для легальных политических сил на современной Украине весьма жесткие. Но дело еще и в том, что в глазах населения страны существует четкая связь ОПЗЖ не только с Россией как таковой, но и с российской властью.

О том, что в прошлом году лидеры ОПЗЖ Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук участвовали в совместной конференции с партией «Единая Россия», на Украине не знают разве что схимники - об этом, ругаясь, регулярно напоминают «патриотические» СМИ (то есть примерно все СМИ Украины).

Общеизвестно там и то, что председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом Владимира Путина. В России это во многом отживающее понятие, но на Украине до сих пор значимое. Кум - не просто крестный отец твоего ребенка (Путин - младшей дочери Медведчука), а почти что лучший друг.

Как следствие, голосующие за ОПЗЖ граждане представляют собой ту самую «почти идеальную» Украину, о которой мечтают в России: готовую к сотрудничеству, бизнесу и мирному урегулированию донбасского конфликта.

ОПЗЖ в буквальном смысле завоевала для себя эту нишу. Прежде она конкурировала за один и тот же электорат с другими как бы «пророссийскими» партиями и разного рода спойлерами. А теперь это однозначный лидер, закаленный и проверенный бренд, почти что монополист.

Почему эта партия стала сейчас самой популярной в стране объяснить просто - президент Владимир Зеленский уверенно идет к политическому банкротству. Еще год назад он претендовал чуть ли не на статус общеукраинского лидера, теперь доедает остатки былой славы.

Сперва в нем разочаровались русскоязычные, поскольку новый президент продлил все меры по дерусификации, примененные его предшественником, а потом и население в целом.

Согласно опросу все того же КМИС, более 55% граждан считают, что «Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой».

Еще больше - 57,5% тех, кто подписывается под определением «Украина как страна разваливается, идет к расколу».

На этом фоне электорат «умеренных» националистов перетекает обратно к «проверенным» и еще вчера презираемым - Порошенко. Русскоязычные же продолжают сплачиваться вокруг ОПЗЖ в ответ на давление государства по языковому вопросу.

Еще недавно подобные процессы на Украине казались из России чем-то важным и даже перспективным. Но это было раньше, а теперь лучше исходить из другого - из того, что обольщаться насчет ОПЗЖ не стоит.

Дело даже не в том, что у всех без исключений украинских партий есть общая черта - они контролируются какими-нибудь олигархами, что может определять «пророссийский» вектор (некоторым финансово-промышленным группам выгоден бизнес с РФ), но всегда его ограничивает (общие с РФ интересы на развитии бизнеса заканчиваются). Дело в общей электоральной картине.

На эту тему

Еще десять лет назад украинская лодка могла крениться в ту или иную сторону за счет «умеренных избирателей» - и условно «национальная», и условно «пророссийская» силы претендовали на власть и сменяли друг друга. Это отдаленно напоминало «качели», которые сложились в США с их вечной борьбой демократов и республиканцев.

Теперь не так. Если эмиграция русскоязычных украинцев в Россию еще компенсируется оттоком «западенцев» на Запад (прежде всего, в Польшу), то потерю электората Крыма и значительной части Донбасса «пророссийским» силам не компенсирует ничто. «Качели» сломались и восстановлению не подлежат.

Работает против них и демография: умирают те, кто помнит жизнь в одном государстве с Россией, начинают голосовать те, кто вырос по учебникам, где России отведено место вековечного врага.

Четверть электората (таким сейчас представляется «потолок» ОПЗЖ) - это тоже немало, но в странах с сильной национальной поляризацией (а Украина теперь из таких) оставшиеся три четверти всегда блокируются между собой. Наглядный пример - Прибалтика: местные либералы и националисты недолюбливают друг друга, но всегда находят общий язык против партий с русскоязычным электоратом, отсекая последних от власти.

Это правило в меньшей степени касается отдельных регионов востока и юга Украины, где такие партии как ОПЗЖ все-таки могут прийти к власти. Но там включается другой фактор - «феодальной раздробленности». Последние местные выборы в стране продемонстрировали фрагментацию русскоязычных сил - первые места зачастую занимали представители не ОПЗЖ, а локальных элит, сконцентрированных вокруг мэров крупных городов вроде Одессы или Харькова.

Таким образом рейтинг ОПЗЖ превращается из перспективного для российской внешней политики показателя в некую «среднюю температуру по больнице» - нечто информативное, но и только.

В обозримой перспективе нет вариантов для того, чтобы Украина сменила свой вектор и стала более удобным для нас государством. А в самое ближайшее время стоит ожидать очередного витка напряженности.

Он связан с тем, что Зеленский наконец-то занял однозначную позицию по Минским соглашениям - их полное саботирование с целью выцыганить новую встречу в «нормандском формате» на высшем уровне и попытаться переписать эти соглашения под себя. Так, чтобы они были неисполнимы для Донбасса в принципе.

Для решения этой проблемы (а Донбасс и жизнь его населения - это в том числе наши проблемы) нужна больная, слабая, нищая и доведенная до отчаяния Украина, а не бесплотная надежда на то, что к власти там могут прийти «пророссийские» силы.

Тем более - пророссийские без кавычек.