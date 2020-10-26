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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
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    Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

    Голос Зеленского на Украине значит все меньше    26 октября 2020, 13:24
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Геворг Мирзаян

    Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента?

    25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров городов. Предполагалось, что партия власти (а у «Слуг народа» в Верховной раде 248 из 450 мандатов) должна показать примерно такие же результаты и на местном уровне.

    Скучно, мальчики

    А президент Украины, в свою очередь, должен был подтвердить свой статус выразителя чаяний населения – поэтому он предложил избирателям на этих выборах и так называемый всеукраинский опрос. На нем граждане Украины должны были выразить свое мнение по пяти вопросам, имеющим, по мнению власти, важное общественно-политическое значение: легализация наркотиков, пожизненные сроки для пойманных на крупной взятке, призыв к исполнению гарантий стран-участниц Будапештского меморандума, сокращение числа депутатов Верховной рады и создание особой экономической зоны в Донбассе.

    В итоге результаты этого «дня всеобщего голосования» для Зеленского действительно плачевны. Причем по всем фронтам.

    Взять хотя бы явку. Она составила лишь 37%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2015 году. Самая высокая явка зафиксирована на Западной Украине: в Тернопольской области – 44,81%, Львовской – 43,74%, Закарпатской – 42,93%. Меньше всего избирателей пришло на юго-востоке: в Херсонской области – 32,39%, Николаевской – 32,02%, Донецкой – 31,67%.

    А ведь именно юго-восток был основным электоральным заповедником Владимира Зеленского. Именно говорящие по-русски граждане Украины являлись его оплотом и привели его к власти как «новую надежду» украинской государственности. Получается, что в «кандидата Зе» они больше не верят. Как и в институт выборов как таковой.

    Опросил

    Если брать итоги «украинского опроса», то, судя по экзитполам, катастрофы нет и в помине – четыре из пяти предложений Зеленского получили поддержку большинства избирателей.

    Однако 95% голосов за идею сокращения численности депутатов или 81% за пожизненное заключение по обвинению в коррупции в особо крупных размерах не должны никого обнадеживать. Оба тезиса являются исключительно популистскими и, мягко говоря, труднореализуемыми. Среднестатистический украинский депутат еще может под давлением общества проголосовать за уменьшение численности Рады и таким образом поставить под вопрос свой доступ к кормушке. Но он вряд ли отдаст свой голос за то, чтобы получить при этом пожизненный срок (ведь в силу особенностей украинской государственности, коррупция в особо крупных размерах является важнейшим источником дохода народного избранника).

    Поддержка 78% избирателей требований к странам-участникам Будапештского меморандума – такой же пустой акт, как и вывешивание флагов ЕС рядом с государственными флагами Украины. Можно сколько угодно говорить «халва», но во рту слаще не станет. 70% же за легализацию марихуаны – это голоса за превращение страну в резервацию для наркоманов всей Европы.

    Что же касается по-настоящему важного пункта опроса – создание особой экономической зоны в Донбассе как своего рода первый шаг по выводу страны из состояния гражданской войны – то его-то как раз поддержало менее половины пришедших на участки избирателей. И это, по сути, важнейший провал Зеленского.

    Напомним, что действующий президент Украины приходил к власти именно как человек, способный прекратить идущую в стране гражданскую войну. Человек мира, способный реинтегрировать Донбасс. Однако он не сумел – или не захотел – реализовать эту задачу или хотя бы наметить шаги к ее реализации. Выразителем этой идеи стала скорее оппозиционная русскоязычная партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), а сам Владимир Зеленский попросту продолжил линию своего предшественника. У наблюдателей даже складывалось ощущение, что на Украине продолжает править Петр Порошенко – только прошедший липосакцию и прекративший злоупотреблять алкоголем.

    Собственно, после выборов в администрации президента еще раз дали понять жителям непризнанных республик Донбасса, что проводить выборы в ДНР и ЛНР не собираются и реинтегрировать эту территорию в состав украинского государства не планируют. Именно так можно трактовать заявление команды Зеленского о том, что выборы в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» проведут только «после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора».

    Третьи

    Наконец, если брать экзитполы по результатам самих выборов, то получится, что партия власти не смогла получить эту власть в абсолютном большинстве регионов страны.

    «В крупнейших городах кандидаты от Зе на мэра даже не вышли во второй тур. А по партспискам «слуги» идут на третьем месте и ниже. Типичная картина для горсовета такая: на первом месте локальная партия мэра, на втором – ОПЗЖ или «Евросолидарность» в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут «слуги», – пишет известный украинский журналист Игорь Гужва.

    В Киеве кандидат Зеленского Ирина Верещук набрала лишь 8,5% голосов, а лидер голосования – Виталий Кличко (получивший по итогам первого тура около 46%). По словам Игоря Гужвы, если экстраполировать полученные в ходе первого тура результаты на возможные выборы в Раду, то «слуги» становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и «Евросолидарности».

    Поражение стало следствием провала идеологической концепции, на которой строилась партия «Слуга народа». Архитекторы партии создавали ее как привлекательную центристскую силу для перезагрузки «майданного проекта». Апологеты видели в ней потенциальный оплот многонациональной и многокультурной Украины, способный преодолеть многочисленные расколы в обществе. Однако политическая апатия и трусость Зеленского, помноженная на дичайший непрофессионализм его команды (набранной по «комсомольскому призыву»), привели к тому, что получился не ребрендинг, а позор и провал.

    Избиратели остались на флангах – адекватные или пророссийские голосуют за «Оппозиционную платформу – За жизнь», майданутые уходят в ряды порошенковской «Европейской солидарности». А те, кому большая геополитика не интересна, поддерживают местные партии, защищающие интересы регионального олигархата – и тем самым вносят свою лепту в раскол Украины.  

    Итоги выборов еще раз доказали, что партия «Слуга народа» и лично президент Зеленский не смогли выполнить важнейшие задачи, стоящие перед ними. Не смогли перезагрузить украинскую политическую систему и избавить ее от важнейших пороков (коррупция, регионализм, слабость центральной власти). Не смогли сломить идейно-географический раскол и объединить вокруг общей идеи развития все части украинского общества. Не смогли перезапустить экономику и вернуть стране суверенитет.

    В результате возникает логичный вопрос: а зачем вообще нужна такая партия и такой президент? И теперь главная интрига в том, как Зеленский уйдет со своего поста – через выборы или через очередной Майдан. Последний вариант станет еще большим катастрофическим поражением – не только для Зеленского, но и для всей Украины.


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