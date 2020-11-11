Грызлов заявил о шаге Киева к полному отказу от Минских соглашений

Предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию минских соглашений», – говорится в заявлении Грызлова по итогам Контактной группы.

Он добавил, что «представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита «нормандского формата».

Грызлов подчеркнул, что предложенный украинской делегацией план – «фактически отход от Минских соглашений». По его словам, украинская делегация в очередной раз заявила о том, что у нее нет полномочий на обсуждение гарантий ответственности Украины по выполнению предложенного плана действий. Таким образом, отметил полпред России, Киев не может гарантировать выполнение договоренностей, отмечается в заявлении Грызлова.

«И самое главное – украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной Рады Украины», – заявил Грызлов.

Он добавил, что из украинского проекта четко следует, что никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет и не признает их права.

Полпред России напомнил, что предложенная представителями Донецка и Луганска «дорожная карта» была предназначена для всеобъемлющего урегулирования конфликта в полном соответствии с договоренностями. «Предлагаемый украинский вариант, на данном этапе, может рассматриваться как шаг к полному отказу от минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах», – подчеркнул Грызлов.

Украина и Донбасс исходят из противоположных подходов к урегулированию конфликта, отметил он.

Грызлов добавил, что Украина пока не выполнила договоренности о параметрах работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). «В Донбассе считают, что нынешние киевские власти действуют так же, как предыдущие. Перед выборами Киев обещает мир, а после выборов – начинает новые обстрелы, другие вооруженные провокации в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона, на данный момент, срывает договоренности о совместном синхронном открытии КПВВ в согласованных параметрах», – сказал полпред.

«Если Украина стремится к миру, то она должна представить план исправления своих нарушений, план своего возвращения к исполнению Минских соглашений. Подчеркну, никакого доверия украинской стороне быть не может, пока она не начнет исправлять предыдущие нарушения и займет ответственную позицию», – заключил Грызлов.

Ранее в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Киева протолкнуть «хорватский вариант», а также идее назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.