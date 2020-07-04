В «нормандском формате» не удалось договориться о статусе Донбасса

В Берлине договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось из-за позиции Киева, сообщил замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.

В Берлине прошли переговоры политических советников глав государств «нормандской четверки», передает ТАСС.

По словам Козака, он «не осмелится» заявить, что «есть прорыв». Он рассказал, что «состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями».

Как заявил Козак, понадобилось «достаточно времени», чтобы «уяснить позицию» Киева по отношению к минским договоренностям. Он отметил, что «из Киева звучат самые разные интерпретации» на эту тему.

В пятницу сообщалось, что Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников «нормандского формата».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД