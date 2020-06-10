Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае?

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту президента. В числе прочих прозвучал вопрос о перспективе Минских соглашений, на который тогда Зеленский ответил так: «Я даю себе несколько месяцев, чтобы дожать, и мы найдем дипломатический выход согласно Минским соглашениям. Я не хотел бы использовать план B и С. Я понимаю, что общество по-разному оценивает прямые переговоры с Путиным. Но мы должны это делать...».

И вот 9 июня стало известно, как именно у Зеленского планируют «дожимать».

В Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой как раз и является фиксация выполнения/невыполнения соглашений, Киев назначил новых представителей. «К работе ТКГ впервые за более чем пять лет в составе украинской делегации привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – прокомментировали в офисе Зеленского. И действительно – участие в переговорах представителей Донбасса прямо предписывается Минскими соглашениями.

Фамилии назначенных мало что скажут читателю. По версии Киева, Луганск в переговорах теперь представляют врач Константин Либстер и руководитель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. С Донецком ситуация чуть иная: его новые представители известны хотя бы на Украине. Это журналист Денис Казанский и главред интернет-сайта «Остров» Сергей Гармаш. Оба – образцовые разжигатели и пропагандисты.

Возникают вопросы: с какой целью Киев назначает представителями Донецка и Луганска в ТКГ людей, никого, кроме себя, не представляющих? Откуда взялось это прямое извращение сути Минских договоренностей? И что вообще эти назначения означают?

Неоднозначные соглашения

Для начала кратко вернемся на пять лет назад, в февраль 2015 года, когда эти самые Минские соглашения и были подписаны. Их роль для Украины не так давно обозначил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. «Друзья киевской власти на сегодняшний день, американцы, они же сами давали объективную оценку этому, что Минские соглашения безальтернативны. И то, что это сделали, это в первую очередь было в интересах Украины. Не в интересах неконтролируемых территорий, а в интересах Украины». Говоря так, политик имеет в виду, что подписание этих соглашений заморозило разрастание конфликта и позволило Украине избежать дальнейших территориальных потерь.

К этому следует добавить, что Минские соглашения – основа антироссийских санкций: «если Минские соглашения будут выполнены, это станет основой для снятия санкций с России», заявлял, например, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в 2017 году. Т. е. ситуация изначально двоякая: в подписании соглашений Украина была заинтересована – в конце концов, со стороны Украины их благословлял Петр Порошенко, а уж его-то сложно заподозрить в симпатиях к РФ. А вот выполнение этих же самых соглашений Украине уже не на руку.

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Во времена Порошенко существовал проверенный рецепт срыва переговоров ТКГ, а значит, и прогресса в выполнении Минских соглашений. Достаточно было обострить ситуацию по линии разграничения «ответным» обстрелом. Однако Зеленский, отыгрывая летом – осенью прошлого года свой имидж миротворца, от этого козыря фактически отказался (разведение сил в Станице Луганской, в Петровском, в Золотом).

Однако переговоры Киеву срывать по-прежнему необходимо. Скажем, в середине мая, за несколько дней до годовой пресс-конференции Зеленского, украинские представители в ТКГ в очередной раз отказались закреплять в конституции особый статус не контролируемых Украиной территорий.

Это закрепление на Украине принято толковать как позор и «уступки террористам». Хотя как раз этот шаг формально подтвердил бы украинскую юрисдикцию над этими территориями, поскольку только после этого там могут состояться выборы депутатов местных советов по украинскому законодательству – так называемая формула Штайнмайера. И вот тут-то мы подходим к сути вопроса.

Тянем-потянем. Дело в выборах

Эти самые местные выборы состоятся на Украине уже в конце октября. Заинтересована ли команда Зеленского в том, чтобы они состоялись в т. ч. на территориях ДНР и ЛНР? Очевидно, нет. Несложно спрогнозировать, как к таким выборам отнесутся в Донецке и Луганске на шестом году войны. Очень сомнительно, что партия «Слуга народа» по их итогам получит в местных советах неконтролируемых территорий большинство. Или даже весомое представительство.

Зато потерять они могут гораздо больше. После первого года президентства Зеленский сохраняет высокие личные рейтинги. Однако популярность он и его партия теряют довольно быстро. Закрепление особого статуса Донецка и Луганска в конституции обрушило бы эти рейтинги (как минимум на западе и в центре страны) еще сильнее.

Выход напрашивается сам собой: нужно продолжать тактику Порошенко и максимально затруднять работу ТКГ.

Например, назначить туда изначально неприемлемых представителей. Чтобы было понятнее: Казанский и Гармаш в составе ТКГ – это как если бы клерки ведомства Геббельса или даже сам Юлиус Штрейхер (главный редактор газеты «Штурмовик») участвовали в качестве судей в заседаниях Нюрнбергского трибунала. Вместо того, чтобы сидеть на скамье подсудимых.

«Украина выполняет Минские соглашения и делегирует в переговорную группу жителей Донбасса, настоящих представителей гражданского общества. Все, Россия обязана их принять. Ведь это и есть требование Минских соглашений, которые РФ постоянно нарушает», – пишет о новых назначениях еще один разжигатель, редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

И выдает тем самым истинные намерения Киева. Команда Зеленского не стремится к выполнению Минских соглашений. Им нужно, чтобы они и дальше не выполнялись. Но так, чтобы в их невыполнении можно было обвинить Россию. Отказ от заведомо неприемлемых переговорщиков в этом смысле оптимальный вариант.