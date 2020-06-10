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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky/
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...

Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

              Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНР   10 июня 2020, 14:56
              Фото: facebook.com/sergiy.garmash,
              instagram.com/den_kazansky/
              Текст: Николай Стороженко

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              Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае?

              В конце мая президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту президента. В числе прочих прозвучал вопрос о перспективе Минских соглашений, на который тогда Зеленский ответил так: «Я даю себе несколько месяцев, чтобы дожать, и мы найдем дипломатический выход согласно Минским соглашениям. Я не хотел бы использовать план B и С. Я понимаю, что общество по-разному оценивает прямые переговоры с Путиным. Но мы должны это делать...».

              И вот 9 июня стало известно, как именно у Зеленского планируют «дожимать».

              В Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой как раз и является фиксация выполнения/невыполнения соглашений, Киев назначил новых представителей. «К работе ТКГ впервые за более чем пять лет в составе украинской делегации привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – прокомментировали в офисе Зеленского. И действительно – участие в переговорах представителей Донбасса прямо предписывается Минскими соглашениями.

              Фамилии назначенных мало что скажут читателю. По версии Киева, Луганск в переговорах теперь представляют врач Константин Либстер и руководитель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. С Донецком ситуация чуть иная: его новые представители известны хотя бы на Украине. Это журналист Денис Казанский и главред интернет-сайта «Остров» Сергей Гармаш. Оба – образцовые разжигатели и пропагандисты.

              Возникают вопросы: с какой целью Киев назначает представителями Донецка и Луганска в ТКГ людей, никого, кроме себя, не представляющих? Откуда взялось это прямое извращение сути Минских договоренностей? И что вообще эти назначения означают?

              Неоднозначные соглашения

              Для начала кратко вернемся на пять лет назад, в февраль 2015 года, когда эти самые Минские соглашения и были подписаны. Их роль для Украины не так давно обозначил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. «Друзья киевской власти на сегодняшний день, американцы, они же сами давали объективную оценку этому, что Минские соглашения безальтернативны. И то, что это сделали, это в первую очередь было в интересах Украины. Не в интересах неконтролируемых территорий, а в интересах Украины». Говоря так, политик имеет в виду, что подписание этих соглашений заморозило разрастание конфликта и позволило Украине избежать дальнейших территориальных потерь.

              К этому следует добавить, что Минские соглашения – основа антироссийских санкций: «если Минские соглашения будут выполнены, это станет основой для снятия санкций с России», заявлял, например, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в 2017 году. Т. е. ситуация изначально двоякая: в подписании соглашений Украина была заинтересована – в конце концов, со стороны Украины их благословлял Петр Порошенко, а уж его-то сложно заподозрить в симпатиях к РФ. А вот выполнение этих же самых соглашений Украине уже не на руку.

              Во времена Порошенко существовал проверенный рецепт срыва переговоров ТКГ, а значит, и прогресса в выполнении Минских соглашений. Достаточно было обострить ситуацию по линии разграничения «ответным» обстрелом. Однако Зеленский, отыгрывая летом – осенью прошлого года свой имидж миротворца, от этого козыря фактически отказался (разведение сил в Станице Луганской, в Петровском, в Золотом).

              Однако переговоры Киеву срывать по-прежнему необходимо. Скажем, в середине мая, за несколько дней до годовой пресс-конференции Зеленского, украинские представители в ТКГ в очередной раз отказались закреплять в конституции особый статус не контролируемых Украиной территорий.

              Это закрепление на Украине принято толковать как позор и «уступки террористам». Хотя как раз этот шаг формально подтвердил бы украинскую юрисдикцию над этими территориями, поскольку только после этого там могут состояться выборы депутатов местных советов по украинскому законодательству – так называемая формула Штайнмайера. И вот тут-то мы подходим к сути вопроса.

              Тянем-потянем. Дело в выборах

              Эти самые местные выборы состоятся на Украине уже в конце октября. Заинтересована ли команда Зеленского в том, чтобы они состоялись в т. ч. на территориях ДНР и ЛНР? Очевидно, нет. Несложно спрогнозировать, как к таким выборам отнесутся в Донецке и Луганске на шестом году войны. Очень сомнительно, что партия «Слуга народа» по их итогам получит в местных советах неконтролируемых территорий большинство. Или даже весомое представительство.

              Зато потерять они могут гораздо больше. После первого года президентства Зеленский сохраняет высокие личные рейтинги. Однако популярность он и его партия теряют довольно быстро. Закрепление особого статуса Донецка и Луганска в конституции обрушило бы эти рейтинги (как минимум на западе и в центре страны) еще сильнее.

              Выход напрашивается сам собой: нужно продолжать тактику Порошенко и максимально затруднять работу ТКГ.

              Например, назначить туда изначально неприемлемых представителей. Чтобы было понятнее: Казанский и Гармаш в составе ТКГ – это как если бы клерки ведомства Геббельса или даже сам Юлиус Штрейхер (главный редактор газеты «Штурмовик») участвовали в качестве судей в заседаниях Нюрнбергского трибунала. Вместо того, чтобы сидеть на скамье подсудимых.

              «Украина выполняет Минские соглашения и делегирует в переговорную группу жителей Донбасса, настоящих представителей гражданского общества. Все, Россия обязана их принять. Ведь это и есть требование Минских соглашений, которые РФ постоянно нарушает», – пишет о новых назначениях еще один разжигатель, редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

              И выдает тем самым истинные намерения Киева. Команда Зеленского не стремится к выполнению Минских соглашений. Им нужно, чтобы они и дальше не выполнялись. Но так, чтобы в их невыполнении можно было обвинить Россию. Отказ от заведомо неприемлемых переговорщиков в этом смысле оптимальный вариант.


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