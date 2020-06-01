Украина предложила новый формат переговоров по Донбассу без участия России

Консультации по урегулированию ситуации в Донбассе следует начать с участием Киева, Вашингтона и Лондона, с таким призывом выступил украинский вице-премьер Алексей Резников. По его словам, консультации на первых порах должны проходить без участия России.

Об этом Резников, фактически возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Минском формате, написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета – исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО.

В публикации украинский вице-премьер предлагает «будапештский формат» для переговоров по Донбассу. Он считает, что «возвращение к рамкам Будапештского меморандума стало бы шагом в правильном направлении», передает ТАСС.

«Одна попытка сделать это уже предпринималась. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в будапештском формате. В то время инициатива не получила продолжение», – отметил украинский вице-премьер.

Резников подчеркивает, что «на первых порах консультации должны проходить без участия России», поскольку, по его словам, Москва якобы «отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой».

«Однако будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем», – полагает он.

Резников добавил, что Киев не намерен отказываться от Минского формата.

В то же время украинский вице-премьер выразил мнение, что для России переговоры в «будапештском формате» могут быть полезны, так как они дадут ей возможность восстановить якобы утраченное «доверие международного сообщества».

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после США и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.

Ранее полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявлял, что Киев все дальше отходит от выполнения и Минских договоренностей, и решений, принятых в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина). Он напомнил также, что президент Украины Владимир Зеленский «дал недвусмысленную оценку Минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России».