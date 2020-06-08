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8 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Зачем люди сбиваются в стаи

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В большинстве своём люди стремятся из деревни в город неосознанно. Просто потому, что чувствуют тревогу, страх, неуверенность. А телевидение и интернет-новости постоянно подогревают, накачивают «тревожность». И включается древний рефлекс. Подробности...

Какой протекционизм нужен России

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В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...
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Бунты преследовали Америку еще до основания США

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Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Почему украинцы считают, что побеждают Россию

              Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальости   8 июня 2020, 11:26
              Фото: Marko Djurica/Reuters
              Текст: Василий Стоякин

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              Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение.

              Бурное обсуждение вызвали результаты исследования, проведенного одной из наиболее авторитетных социологических организаций Украины – Киевским международным институтом социологии – в конце апреля (опубликованы данные почему-то были только 4 июня). В соответствии с данными исследования, 50,5% опрошенных полагают, что в будущем Украина победит Россию (обратной точки зрения придерживаются 10,5% опрошенных). 37% считают, что Украина победит, поскольку Россия слабое отсталое государство, а с Украиной весь цивилизованный мир.

              Первой реакцией многих уважаемых авторов были сомнения в достоверности представленных данных. Некоторые основания для сомнений, конечно, есть, поскольку КМИС – грантовая структура и базируется в Киево-Могилянской академии, известной своим «патриотизмом». В то же время КМИС действительно одна из наиболее авторитетных социологических организаций. Кроме того, у автора этого материала есть собственные источники, которые подтверждают информацию киевских социологов. В частности, в 2015 году он проводил фокус-группы в одном из областных центров центральной Украины, которые давали сходный результат.

              Откуда взялось такое состояние умов?

              Понятное дело, это следствие пропаганды. Но пропаганда всё же должна на чем-то базироваться. Слишком сильный отрыв от реальности подрывает уверенность в правдивости пропаганды. Так вот, украинскую пропаганду с 2014 года делали грамотные специалисты по ведению психологической войны. И получилась она качественной.

              Всплеск патриотических настроений был следствием «крымской весны». Можно, конечно, осуждать украинцев за то, что они отказали крымчанам в праве самим решать свою судьбу, но... а что бы вы подумали сами, если бы на Курилах появились вежливые «зеленые человечки», а потом последовал референдум о воссоединении с Японией? При том, что о настроениях жителей Курил вы знаете примерно столько же, сколько большинство украинцев о настроениях крымчан. Аналогия, конечно, страдает понятной натяжкой, но для многих жителей Украины она покажется корректной.

              Почему Россия должна проиграть в будущем? Потому что, полагают украинцы, она уже проиграла в прошлом! Причем проиграла в условиях, когда Украина была значительно слабее, чем сейчас – и в военном, и в политическом, и в экономическом отношении. В 2014 году Россия, полагают опрошенные, преследовала целью нанести политическое поражение Украине, заставить ее отказаться от «завоеваний Майдана», прекратить европейскую и евроатлантическую интеграцию, провести федерализацию и т. п. Для этого, собственно, была начата «агрессия в Крыму и Донбассе». Результат: Россия своих политических целей не достигла – ни одной.

              Российская армия потерпела поражение (что видно при сравнении границ регионов, где был проведен референдум о самоопределении Донбасса и нынешних народных республик). А настоять на выполнении своих политических условий Россия не смогла, потому что весь мир поддержал Украину (тут и доказывать ничего не надо – достаточно вспомнить перечень стран, признавших новый статус Крыма).

              Вы скажите, что это неправда, и Россия на Украину не вторгалась? Простите, но даже сам Владимир Владимирович Путин признал существование такого явления, как «северный ветер». Он, разумеется, имел в виду не прямое вторжение российской армии, а военно-техническую поддержку повстанцев и вмешательство ЧВК. Ну так ведь и на Украине говорят о «гибридной агрессии» и войну агрессору не объявляют...

              Опять же, в доказательство «преступных планов России» можно привести любую статью в российских СМИ, в которой прогнозируется грядущий распад Украины.

              Кстати говоря, вот конкретный пример: «Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Мы так же понимаем, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%».

              Узнаете? Нет, не узнаете – это недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о России. Но буквально то же самое писали и пишут десятки (если не сотни) политических экспертов и журналистов об Украине, и российская публика нормально это воспринимает.

              Последствия патриотического всплеска

              Естественно, что патриотический всплеск среди жителей Украины имел многочисленные последствия. Сосредоточимся на двух из них.

              Во-первых, следствием возвращения Крыма в Россию стал так называемый крымский консенсус – объединение российского общества вокруг действующей власти. Но тот же самый эффект имел место и на Украине, причем в более яркой форме. «Российская агрессия» парадоксальным образом легитимизировала произошедший в Киеве государственный переворот. Разумеется, те люди, которые изначально считали переворот переворотом, принципиально свою позицию не поменяли, но вот основная масса, которая не определилась в отношении нового режима, дружно встала на его сторону. Раз внешняя сила выступает против этой власти – значит, ее нужно поддержать (то, что эта власть сама по себе навязана внешней силой, не столь очевидно).

              Во-вторых, парадоксальным образом, выступая за прекращение войны и «восстановление территориальной целостности», украинцы не хотят выполнения Минских соглашений. С 2015 года все исследования показывают, что население страны поддерживает только одно из условий Минска-2 – прямые переговоры с народными республиками Донбасса. В исследовании КМИС на это готовы согласиться 49% опрошенных. Но если взять прошлогоднее исследование центра им. Разумкова, мы обнаружим, что:

              – прекращение блокады Донбасса считают приемлемым 34% опрошенных, неприемлемым – 43%;

              – предоставление особого статуса в конституции считают приемлемым 30%, неприемлемым – 50%;

              – предоставление ОРДЛО права иметь особые политико-экономические отношения с Россией приемлемо для 23%, неприемлемо для 53%;

              – формирование полиции, судов и прокуратуры из местных жителей считают приемлемым 18%, неприемлемым – 58%;

              – амнистию считают приемлемой 16%, неприемлемой – 62%.

              После этого нечего удивляться тому, что Зеленский юлит, выкручивается, предлагает какие-то «драфты апгрейда Минских соглашений», за которыми скрывается то же, что и в заявлениях Порошенко. А именно: получение контроля над территорией республик невоенным путем без выполнения политической части соглашений. Это следствие настроений украинцев, которые уверены, что Россия потерпела военно-политическое поражение в 2014 году. Продолжать войну они не хотят. Они хотят, чтобы Россия признала свое поражение и ... выполнила условия Минских соглашений, которые видятся гражданам Украины как «акт о капитуляции» России.

              Всё ли так однозначно?

              Даже из данных исследования КМИС, довольно противоречивых, следует, что однозначно далеко не всё.

              Например, 49% опрошенных полагают, что «русский язык – историческое достояние Украины, которое необходимо развивать» (нередко русскоязычные украинские патриоты добавляют, что Россия не имеет монополии на русский язык). Правда, 55,5% считают, что Украина со временем преимущественно перейдет на украинский (это не позиция, а прогнозное суждение).

              49% полагают, что для Украины важнее развивать экономику, а не победить в войне (противоположная позиция – 30%). Так что, несмотря на уверенность в конечной победе, большинство украинцев воевать не хочет, а хочет торговать, где-то даже и сотрудничать. Кстати, это касается даже и тех, которые считают, что победа важнее...

              38% считают, что радикалы и националисты делают всё для развала Украины, они не могут ей управлять. Кстати, судя по общественным же настроениям, они достигли в этом определенного успеха: 46% опрошенных полагают, что Украина разваливается и идет к расколу (противоположной точки зрения придерживается 41% опрошенных).

              В общем, нельзя сказать, что пропаганда на Украине столь уж успешна – переформатировать Украину полностью пока что не удалось. Ментально-идеологический раскол страны сохранился, хотя степень радикальности этого раскола существенно снизилась. Ставка на радикализм не оправдывается (сейчас уже забыли, что Порошенко шел на выборы с программой, мало отличающейся от программы Зеленского).

              Тем не менее переформатирование по большому счету вопрос времени. Просто пока в России считают, что время работает на нее, время на самом деле работает на США – российская пропаганда на Украине отсутствует практически полностью. Россия же рассчитывает на авось в виде какого-то глобального пердимонокля, в результате которого ЕС и США не смогут более оказывать поддержку Украине, а сама Украина не сможет более сохранять свою целостность и антироссийскую идентичность. Ну что ж, расчет вполне рациональный – в российской истории такое бывало неоднократно.

              И тем не менее российская политика на украинском направлении не производит впечатления сильной. И результаты опроса – лишнее тому подтверждение.

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