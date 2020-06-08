Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение.

Бурное обсуждение вызвали результаты исследования, проведенного одной из наиболее авторитетных социологических организаций Украины – Киевским международным институтом социологии – в конце апреля (опубликованы данные почему-то были только 4 июня). В соответствии с данными исследования, 50,5% опрошенных полагают, что в будущем Украина победит Россию (обратной точки зрения придерживаются 10,5% опрошенных). 37% считают, что Украина победит, поскольку Россия слабое отсталое государство, а с Украиной весь цивилизованный мир.

Первой реакцией многих уважаемых авторов были сомнения в достоверности представленных данных. Некоторые основания для сомнений, конечно, есть, поскольку КМИС – грантовая структура и базируется в Киево-Могилянской академии, известной своим «патриотизмом». В то же время КМИС действительно одна из наиболее авторитетных социологических организаций. Кроме того, у автора этого материала есть собственные источники, которые подтверждают информацию киевских социологов. В частности, в 2015 году он проводил фокус-группы в одном из областных центров центральной Украины, которые давали сходный результат.

Откуда взялось такое состояние умов?

Понятное дело, это следствие пропаганды. Но пропаганда всё же должна на чем-то базироваться. Слишком сильный отрыв от реальности подрывает уверенность в правдивости пропаганды. Так вот, украинскую пропаганду с 2014 года делали грамотные специалисты по ведению психологической войны. И получилась она качественной.

Всплеск патриотических настроений был следствием «крымской весны». Можно, конечно, осуждать украинцев за то, что они отказали крымчанам в праве самим решать свою судьбу, но... а что бы вы подумали сами, если бы на Курилах появились вежливые «зеленые человечки», а потом последовал референдум о воссоединении с Японией? При том, что о настроениях жителей Курил вы знаете примерно столько же, сколько большинство украинцев о настроениях крымчан. Аналогия, конечно, страдает понятной натяжкой, но для многих жителей Украины она покажется корректной.

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Почему Россия должна проиграть в будущем? Потому что, полагают украинцы, она уже проиграла в прошлом! Причем проиграла в условиях, когда Украина была значительно слабее, чем сейчас – и в военном, и в политическом, и в экономическом отношении. В 2014 году Россия, полагают опрошенные, преследовала целью нанести политическое поражение Украине, заставить ее отказаться от «завоеваний Майдана», прекратить европейскую и евроатлантическую интеграцию, провести федерализацию и т. п. Для этого, собственно, была начата «агрессия в Крыму и Донбассе». Результат: Россия своих политических целей не достигла – ни одной.

Российская армия потерпела поражение (что видно при сравнении границ регионов, где был проведен референдум о самоопределении Донбасса и нынешних народных республик). А настоять на выполнении своих политических условий Россия не смогла, потому что весь мир поддержал Украину (тут и доказывать ничего не надо – достаточно вспомнить перечень стран, признавших новый статус Крыма).

Вы скажите, что это неправда, и Россия на Украину не вторгалась? Простите, но даже сам Владимир Владимирович Путин признал существование такого явления, как «северный ветер». Он, разумеется, имел в виду не прямое вторжение российской армии, а военно-техническую поддержку повстанцев и вмешательство ЧВК. Ну так ведь и на Украине говорят о «гибридной агрессии» и войну агрессору не объявляют...

Опять же, в доказательство «преступных планов России» можно привести любую статью в российских СМИ, в которой прогнозируется грядущий распад Украины.

Кстати говоря, вот конкретный пример: «Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Мы так же понимаем, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%».

Узнаете? Нет, не узнаете – это недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о России. Но буквально то же самое писали и пишут десятки (если не сотни) политических экспертов и журналистов об Украине, и российская публика нормально это воспринимает.

Последствия патриотического всплеска

Естественно, что патриотический всплеск среди жителей Украины имел многочисленные последствия. Сосредоточимся на двух из них.

Во-первых, следствием возвращения Крыма в Россию стал так называемый крымский консенсус – объединение российского общества вокруг действующей власти. Но тот же самый эффект имел место и на Украине, причем в более яркой форме. «Российская агрессия» парадоксальным образом легитимизировала произошедший в Киеве государственный переворот. Разумеется, те люди, которые изначально считали переворот переворотом, принципиально свою позицию не поменяли, но вот основная масса, которая не определилась в отношении нового режима, дружно встала на его сторону. Раз внешняя сила выступает против этой власти – значит, ее нужно поддержать (то, что эта власть сама по себе навязана внешней силой, не столь очевидно).

Во-вторых, парадоксальным образом, выступая за прекращение войны и «восстановление территориальной целостности», украинцы не хотят выполнения Минских соглашений. С 2015 года все исследования показывают, что население страны поддерживает только одно из условий Минска-2 – прямые переговоры с народными республиками Донбасса. В исследовании КМИС на это готовы согласиться 49% опрошенных. Но если взять прошлогоднее исследование центра им. Разумкова, мы обнаружим, что:

– прекращение блокады Донбасса считают приемлемым 34% опрошенных, неприемлемым – 43%;

– предоставление особого статуса в конституции считают приемлемым 30%, неприемлемым – 50%;

– предоставление ОРДЛО права иметь особые политико-экономические отношения с Россией приемлемо для 23%, неприемлемо для 53%;

– формирование полиции, судов и прокуратуры из местных жителей считают приемлемым 18%, неприемлемым – 58%;

– амнистию считают приемлемой 16%, неприемлемой – 62%.

После этого нечего удивляться тому, что Зеленский юлит, выкручивается, предлагает какие-то «драфты апгрейда Минских соглашений», за которыми скрывается то же, что и в заявлениях Порошенко. А именно: получение контроля над территорией республик невоенным путем без выполнения политической части соглашений. Это следствие настроений украинцев, которые уверены, что Россия потерпела военно-политическое поражение в 2014 году. Продолжать войну они не хотят. Они хотят, чтобы Россия признала свое поражение и ... выполнила условия Минских соглашений, которые видятся гражданам Украины как «акт о капитуляции» России.

Всё ли так однозначно?

Даже из данных исследования КМИС, довольно противоречивых, следует, что однозначно далеко не всё.

Например, 49% опрошенных полагают, что «русский язык – историческое достояние Украины, которое необходимо развивать» (нередко русскоязычные украинские патриоты добавляют, что Россия не имеет монополии на русский язык). Правда, 55,5% считают, что Украина со временем преимущественно перейдет на украинский (это не позиция, а прогнозное суждение).

49% полагают, что для Украины важнее развивать экономику, а не победить в войне (противоположная позиция – 30%). Так что, несмотря на уверенность в конечной победе, большинство украинцев воевать не хочет, а хочет торговать, где-то даже и сотрудничать. Кстати, это касается даже и тех, которые считают, что победа важнее...

38% считают, что радикалы и националисты делают всё для развала Украины, они не могут ей управлять. Кстати, судя по общественным же настроениям, они достигли в этом определенного успеха: 46% опрошенных полагают, что Украина разваливается и идет к расколу (противоположной точки зрения придерживается 41% опрошенных).

В общем, нельзя сказать, что пропаганда на Украине столь уж успешна – переформатировать Украину полностью пока что не удалось. Ментально-идеологический раскол страны сохранился, хотя степень радикальности этого раскола существенно снизилась. Ставка на радикализм не оправдывается (сейчас уже забыли, что Порошенко шел на выборы с программой, мало отличающейся от программы Зеленского).

Тем не менее переформатирование по большому счету вопрос времени. Просто пока в России считают, что время работает на нее, время на самом деле работает на США – российская пропаганда на Украине отсутствует практически полностью. Россия же рассчитывает на авось в виде какого-то глобального пердимонокля, в результате которого ЕС и США не смогут более оказывать поддержку Украине, а сама Украина не сможет более сохранять свою целостность и антироссийскую идентичность. Ну что ж, расчет вполне рациональный – в российской истории такое бывало неоднократно.

И тем не менее российская политика на украинском направлении не производит впечатления сильной. И результаты опроса – лишнее тому подтверждение.

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