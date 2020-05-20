Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей

Запрет российских социальных сетей на Украине, по мнению 50% граждан страны, является ошибкой, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«36% украинцев считают, что запрет российских соцсетей является необходимым шагом для защиты государства; 50% украинцев придерживаются мнения, что запрет российских соцсетей является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан», – говорится в сообщении на сайте КМИС.

Опрос был проведен с 14 по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди населения Украины в возрасте от 18 лет. В опросе прияли участие 2 тыс. человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. В МИД России этот шаг назвали «актом прямой цензуры».

В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.