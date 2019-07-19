Соцсеть «ВКонтакте» вошла в топ-10 популярных сайтов на Украине

Заблокированная на Украине соцсеть «ВКонтакте» по итогам июня вошла в список самых посещаемых в стране сайтов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Factum Group Ukraine по заказу Интернет Ассоциации Украины.

Рейтинг самых посещаемых ресурсов возглавили Google, Youtube, Facebook, Ukr.Net и privatbank.ua, пишет «Страна.ua».

Соцсеть «ВКонтакте» заняла восьмое место. Ее месячный охват аудитории – 26% (в 2018 году соцсеть была на четвертом месте с 31%). Среднедневная доля аудитории за месяц – 10%.

Также в топ-10 попал «Яндекс» (девятое место, 23% и 9% соответственно), а «Одноклассники» заняли 11-ю строчку рейтинга (16% и 8%).