Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей

Петиция об отмене закона о запрете пользования российскими соцсетями появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Автор петиции призывает «отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей».

Подчеркивается, что речь идет об ограничении свободы граждан Украины: «Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать».

Отмечается также, что родственники многих украинцев живут в России.

Петиция была зарегистрирована 20 июня и за три дня набрала 426 голосов. Для рассмотрения петиции президентом Украины требуется 25 тыс. голосов.

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru.