МИД отреагировал на блокировку российских интернет-ресурсов на Украине

МИД России назвал актом прямой цензуры блокировку российских интернет-ресурсов на Украине. Москва заявила, что потребует от представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на действия Киева.

«В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе добавили, что блокировка российских интернет-ресурсов – «это лишь «малая доля» произвола в отношении СМИ на Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы».

«Киевские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиапространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов. Кроме того, до сих пор остаются нерасследованными убийства в этой стране ряда представителей СМИ, в том числе преступления 2014 года, жертвами которых стали Андрей Стенин, Антон Волошин, Игорь Корнелюк и Анатолий Клян», – подчеркнули в ведомстве.



«Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать должным образом, а европейских и заокеанских партнеров Киева пояснить – как политика украинских властей сочетается с демократическими ценностями и принципами», – заявил в МИДе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года.

Напомним, власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.

Киевский политолог Руслан Бортник заявил газете ВЗГЛЯД, что Зеленский продлил запрет российских соцсетей, чтобы избежать усиления давления со стороны правых радикалов.