Крымчане высказались о воссоединении с Россией

Спустя шесть лет после после проведения референдума в Крыму абсолютное большинство крымчан (93%) и севастопольцев (90%) положительно оценивают воссоединение с Россией, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что 88% местных жителей могли бы повторить этот плебисцит, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В Севастополе уверенность в воссоединение Крыма с Россией ниже – 84%. В этом субъекте России нашлось 7% жителей, которые заявили, что, случись новый референдум в ближайшее воскресенье, они бы «поддержали статус Автономной Республики в составе Украины».

Также 72% крымчан и 67% севастопольцев отмечают, что воссоединение с Россией на них сказалось положительно. Еще 14% считают, что никак не сказалось. 8% жителей полуострова говорят, что вхождение полуострова в России на них «сказалось отрицательно».

Крымчане среди положительных последствий в первую очередь отмечают улучшение жизни, стабильность (23%) и мирную ситуацию на территории Республики (18%), а севастопольцы – также нормальную политическую ситуацию (16%) и осуществление мечты жить в России (14%).

В свою очередь большинство россиян (90%) считают решение о принятии Крыма правильным, при этом для 49% граждан самая главная причина этого заключается в том, что Крым исконно российская территория.

Исследования показало, что 71% опрошенных считают вхождение полуострова в состав России полезным, 14% придерживаются обратного мнения.

В трех телефонных опросах приняли участие 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Крым стал российским регионом шесть лет назад после референдума 18 марта, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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