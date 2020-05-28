В Луганске ответили на желание Украины избавиться от администраций ДНР и ЛНР

«Слова Кулебы – это попытка сохранить напряженность в Донбассе и продлить санкции против России», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о намерении Украины избавиться от администраций ДНР и ЛНР.

«Кулеба никаких решений по вопросу урегулирования конфликта не принимает. Он не входит в пул людей, которые ведут переговоры с Донбассом. Он даже не занимается реализацией Минских соглашений. Поэтому, во-первых, он просто привлекает внимание к своей персоне», – сказал советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Во-вторых, украинская власть не в состоянии принимать самостоятельные решения. Абсолютно все шаги согласовываются с внешними заказчиками. Этому полно примеров и подтверждений. И очевидно, что слова Кулебы – это попытка сохранить напряженность в Донбассе и продлить санкции против России», – добавил собеседник.

«Что касается упомянутого Кулебой «плана Б» в отношении Донбасса – детали плана по-прежнему не разглашаются. Но в случае необходимости – Украина продолжит выполнять навязанные извне планы, не обращая внимания ни на жертвы, ни на потери в экономике. И главная проблема заключается в том, что интересы правящей верхушки в Киеве совершенно не совпадают с национальными интересами страны. Я бы сказал, что это строго противоположные вещи», – резюмировал Мирошник.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае возвращения Донбасса под контроль Киева – там не будет места для администраций ЛНР и ДНР. «Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ – нигде», – сказал министр.

По словам руководителя украинского внешнеполитического ведомства, Киев не хочет прибегать к плану «Б», который разработали на случай, если договориться с республиками Донбасса не получится в течение года. Суть плана «Б» Кулеба раскрывать не стал.

Напомним, полпред России в Контактной группе Борис Грызлов сообщал, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна».

Тем временем в Киеве Андрея Ермака и Леонида Кучму, отвечавших за переговоры с ДНР и ЛНР в рамках так называемой трехсторонней Контактной группы, пытаются обвинить в государственной измене.

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