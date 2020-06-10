Глава ДНР отреагировал на попытки Киева назначить «представителей Донбасса»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью украинскому журналисту, блогеру и политику Анатолию Шарию, что президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить мирный процесс в Донбассе в абсурд.

Глава ДНР назвал анекдотичными попытки Киева представить в качестве представителей Донбасса таких людей, как журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые поддерживали «майдан» и покинули регион еще в 2014 году. «Это маразм со стороны властей Украины, со стороны Зеленского», – приводит слова Пушилина ТАСС.

Он отметил, что Киев не может достичь договоренности о соблюдении перемирия и достижении мира с делегатами, которых сам же и назначил.

«Тем не менее Украина идет [на это]. Для чего идет? Чтобы довести ситуацию до абсурда. Это сигнал, что они не готовы договариваться», – считает глава ДНР. «Это и провокация, и попытка ситуацию заморозить, чтобы ничего не делать», – констатировал Пушилин.

«Наша позиция не меняется. Выполняйте Минские соглашения! Мы готовы разговаривать о полноценном выполнении всех пунктов, которые там прописаны, – обратился глава ДНР к властям Украины. – Они не все приятны и понятны для нас, но это компромиссный договор».

В этой связи Пушилин подчеркнул, что конфликт в Донбассе не получится разрешить без прямого разговора Киева с Донецком и Луганском. «Никто не решит вместо нас. А мы видим, что нас всячески хотят вычеркнуть», – сказал Пушилин.

Он также обратил внимание, что обстрелы территории республики в последнее время только усилились. «Стреляют даже больше чем при Порошенко», – заметил глава Донецкой народной республики, сославшись на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «То есть поздний Порошенко был мягче, чем нынешний Зеленский», – заметил Пушилин.

Ранее полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Киева назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.

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