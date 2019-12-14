Киев пытается протолкнуть «хорватский вариант»

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14 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива

Футбольные болельщики вполне способны вести себя приличноФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Знаменитый футболист Артем Дзюба крепко поругался с собственными болельщиками – вплоть до прямых оскорблений и матерных слов. В скандал зачем-то вмешался даже цирковой артист Эдгард Запашный. Как развивался конфликт, кто его провоцировал и каким образом происходящее может быть связано с возвращением пива на стадионы? Подробности...
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Киев пытается протолкнуть «хорватский вариант»

В Донецке допустили, что «голубые каски» могут заменить украинские войска на линии разведения сторонФото: facebook.com/unpeacekeeping/
В Киеве попытались свести результаты «нормандского саммита» к нулю. Украинская сторона заявила: никаких документов подписано не было, Россия «упирается», и поэтому нужно задействовать «план Б» – ввести в Донбасс контингент ООН. Почему команда Зеленского не придумала ничего лучше, как обратиться к плану, придуманному еще Порошенко? И как «голубые каски» могут встретить в Донбассе?  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              В Донецке допустили, что «голубые каски» могут заменить украинские войска на линии разведения сторон   14 декабря 2019, 19:30
              Фото: facebook.com/unpeacekeeping/
              Текст: Михаил Мошкин

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              В Киеве попытались свести результаты «нормандского саммита» к нулю. Украинская сторона заявила: никаких документов подписано не было, Россия «упирается», и поэтому нужно задействовать «план Б» – ввести в Донбасс контингент ООН. Почему команда Зеленского не придумала ничего лучше, как обратиться к плану, придуманному еще Порошенко? И как «голубые каски» могут встретить в Донбассе?

              В субботу украинские политики сделали все возможное, чтобы обнулить итоги недавнего саммита «нормандской четверки» по Донбассу. Представитель Киева в контактной группе Алексей Резников объявил: по итогам прошедшей в Париже встречи лидеры «четверки» не подписывали какие-либо документы. По версии Киева, итоговое коммюнике саммита – не более, чем свидетельство того, «о чем говорили и, вроде бы, договорились», но «точно ничего не было подписано».

              Чуть ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил: Россия якобы «упирается по каждому пункту» Минских соглашений, и поэтому когда в Киеве поймут, что «в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя», тогда Украина будет обращаться к следующим шагам. Этим «следующим шагом», по словам Пристайко, будет идея ввода миротворческого контингента ООН в неподконтрольные украинским властям районы Донбасса. «Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», – заявил Пристайко, добавив, что у команды Владимира Зеленского «есть ряд планов относительно этого».

              У Киева действительно был в запасе «ряд планов» один фантастичнее другого. Например, накануне парижской встречи Зеленский обнародовал некую «формулу мира». Речь шла о создании в Донбассе «муниципальной стражи», на треть состоящей из бойцов ДНР и ЛНР, на треть из украинских гвардейцев и на треть из миротворцев ОБСЕ. При этом украинский руководитель не удосужился принять во внимание то, что этот план хорошо бы обсудить с Донецком и Луганском.

              Что касается идеи размещения «голубых касок» ООН в зоне конфликта, она совсем не нова. Более того, с этой идеей выступила Россия. В сентябре 2017 года Владимир Путин предложил разместить на линии соприкосновения в Донбассе охранную миссию ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

              На Украине, которой тогда руководил Петр Порошенко, с данным форматом не согласились, и предложили свой вариант: разместить миротворцев на всей неподконтрольной Киеву территории, включая границы ДНР и ЛНР с Россией. Причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения ополчения народных республик и создания временной администрации (читай – проукраинской власти). В Киеве тогда это назвали «хорватским сценарием».

              Подразумевался прежде всего ввод в зону конфликта международного миротворческого контингента по линии ООН, но само название вызывало вполне определенные ассоциации – «зачистку» и уничтожение хорватами непризнанной республики Сербская Краина. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Порошенко и его команда переписали вполне здравое российское предложение под себя, сделав нереализуемым – после чего выдали идею за собственную.

              На ваш взгляд

               
              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?




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              При Зеленском «хорватский вариант» реанимировали. В сентябре тот же Пристайко анонсировал киевский «план Б»: «Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали (речь об украинской части Минских соглашений, правда, в украинской же трактовке и самих соглашений, и их выполнения – прим. ВЗГЛЯД)... И если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу (с просьбой) помочь с миротворческой операцией», – заявил глава украинской дипломатии. После парижского саммита Пристайко лишь повторил сказанное три месяца назад. «Идут дорогой Порошенко. Своей фантазии у команды Зеленского нет. Читать не умеют. Понять, что написано в Минских договорённостях не могут и не хотят. 73% проголосовавших за Зеленского могут быть уверены, что выбрали Порошенко-лайт!», – заметил по этому поводу журналист Владимир Соловьев.

              Добавим, что идея «перевернуть» российское предложение ввести контингент ООН вряд ли принадлежит Порошенко. С ней в свое время выступил Курт Волкер, теперь уже бывший спецпредставитель США по Украине. «Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к возобновлению украинского контроля над территорией», – заявлял Волкер в мае 2018 года.

              В Донбассе нынешний «миротворческий план» Пристайко, равно как аналогичные заявления его предшественников восприняли негативно. «В этой идее на сегодня нет здравого зерна – если это будет лоббироваться в одностороннем порядке, без согласования с республиками и Россией, как гарантом стабильности и безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политический и общественный деятель, бывший руководитель совбеза ДНР Александр Ходаковский. Он отметил: «Если этот вариант будет рассмотрен, согласован и принят всеми сторонами, тогда об этом можно будет говорить.

              Если это одностороннее пожелание Украины, то они могут вывести свои войска, ввести вместо них миротворцев, а мы как стояли на своих позициях, так и будем стоять».

              Реанимацию прежнего плана надо рассматривать в привязке к попыткам Киева переписать Минские соглашения, постфактум, уже после встречи «нормандской четверки», полагает  член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Напомним, что накануне  стало известно: украинский президент после встречи в «нормандском формате» захотел изменить Минские соглашения.

              «После того, как Зеленский поставил свою подпись под итоговым документом нормандской встречи (фактически ратифицировав Минские соглашения), Киев пытается всячески найти способ, как бы эту подпись дезавуировать, как бы отказаться от «Минска», – объяснил сенатор Морозов газете ВЗГЛЯД. Для дезавуирования придумываются разные варианты, отметил собеседник. «В случае самого Зеленского это попытки переставить пункты соглашений, как-то переписать их. Кроме того, в ход идут разного рода «придумки», которые выходят за рамки Минских соглашений», – отметил сенатор.

              В Киеве уже заявляли о наличии неких четырех планов «вместо Минска», напомнил Морозов. «Надо понимать, что идея ввода миротворцев – не нова, – подчеркнул сенатор. – Мы были бы не против того, чтобы миротворцы вошли в зону разделения воюющих сторон, туда, где сейчас разводят войска. Это было бы очень полезно». Но что касается введения миротворцев на всю территорию Донбасса, то в Москве всегда были всегда против этой идеи, указал Морозов.

              «Сначала должно быть достигнуто политическое урегулирование в рамках Минского процесса, а потом уже можно было бы что-либо обсуждать», – подчеркнул собеседник. По его оценке, заявление Пристайко можно оценивать, как еще одну попытку Киева торпедировать и итоги встречи «нормандской четверки», и Минские соглашения, для того, чтобы в итоге их не выполнять. «Другого объяснения этому нет», – резюмировал замглавы профильного комитета Совфеда.

              Похожим образом оценил заявление киевских властей и директор Украинского центра политического маркентинга, политтехнолог Василий Стоякин. «Это попытка задним числом пересмотреть результаты парижской встречи, которые почему-то не устраивают», – сказал Стоякин газете ВЗГЛЯД. При этом из заявлений, сделанных после встречи «четверки», как раз следовало, что вопрос о вводе миротворцев в принципе снят с повестки дня, отметил эксперт. «Почему именно он был снят, это виднее самим участникам встречи. Скорее всего, этот вопрос обсуждался, и, скорее всего, украинской стороне указали на нецелесообразность обращения к этой теме», – предположил эксперт.

              «Перед встречей была опубликована так называемая формула Зеленского в виде утечек из офиса президента, – напомнил Стоякин. – Среди них совершенно явно был указан вопрос ввода миротворцев. Потом мы видим последнее коммюнике парижского саммита, итоговую пресс-конференцию, на которой никто ни слова не сказал о вводе миротворцев. Даже не дали понять, что в принципе этот вопрос обсуждался, хотя он раньше поднимался не только Зеленским (он как раз не очень активно продвигал это предложение), но и Порошенко, и российская сторона».

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