Названа дата уничтожения Украины

2024 год. К этому времени, если верить украинским националистам, тайный план Кремля вступит в действие, после чего от украинской государственности останутся одни воспоминания. То, что украинцы в это верят, не должно удивлять, важнее другое: элиты Украины фактически признаются в том, что достичь для Донбасса устойчивого мира иным путем просто нельзя.

В российском политологическом сообществе нередко можно услышать тезис, согласно которому у Москвы на самом деле нет долгосрочного плана и окончательного понимания, что делать, во-первых, с Донбассом, во-вторых с ультимативно враждебным государством на западных рубежах сиречь Украиной. Скорее, она действует по ситуации, стараясь не допустить обострения кризиса, который грозит очередным кровопролитием и новыми санкциями.

На самой Украине своя атмосфера. Ссылаясь на информацию из различных источников, видный националист, ветеран т.н. «АТО» и «герой Евромайдана» Дмитрий Ярош заявил посредством Фейсбука, что долгосрочный план у Кремля существует и предполагает ликвидацию украинской государственности уже к 2024 году.

Тут как в легендарном примере про полстакана воды: оптимист увидит в этом хорошую новость, пессимист плохую, а реалист, наверное, должен покрутить пальцем у виска - ну не спорить же в самом деле с Дмитрием Ярошем.

Тем более, гораздо интереснее другое - что именно следует из наличия у Кремля хитрого и амбициозного плана? По мнению Яроша, следует то, что Минские соглашения необходимо перечеркнуть, «промосковские силы в тылу» ликвидировать, в Донбассе начать новую войну ради максимально высоких потерь противника и заключения мира «на украинских условиях».

Проще говоря, Ярош просит большой крови, а без большой крови украинскую государственность не спасти.

Вопрос о том, а нужно оставлять ли Украине ее государственность такой-то ценой, отложим на другой раз. Подчеркнем главное: устами Яроша говорит не только значительная часть украинского общества, но и практически вся украинская политическая мысль.

Дмитрий Ярош (Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС)

Подобное обобщение может показаться слишком смелым, тем более что Ярош - это в общем-то никто. После всех «подвигов» радикальных украинских националистов - и на майдане, и в Одессе, и на фронте - их предвыборный блок с Ярошем в первой пятерке получил на выборах в Верховную раду чуть больше 2% голосов, хотя прежде подобные силы проходили в парламент более-менее уверенно. Другими словами, украинцы, посмотрев на «нациков» в деле, адекватно оценили их «ум, честь, совесть» и ту «пользу», которую они принесли государству на всех его фронтах.

Если не устраивают эти националисты, можно посмотреть на других - умеренных, европейских, интеллигентных, культурных и с гитарами вместо автоматов. Таких в Верховной Раде представляет партия «Голос» популярного даже в России рок-певца Святослава Вакарчука. А партия «Голос» заявляет то же самое, что и Ярош, причем посредством все того же Фейсбука - ведущего пространства украинской общественной мысли.

Партия «Голос» видит риск потерей Украиной независимости и суверенитета, считает, что Москва пытается уничтожить Украину изнутри, призывает выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт в Донбассе до того, пока не появятся силы на окончательное решение этого вопроса.

То есть тот же сценарий кровавой жатвы, только не к вечеру, а послезавстра. То, что Владимир Путин сравнил с резней в Сребренице.

Конечно, партия «Голос» - тоже не голос всей Украины, а только лишь ее части. Есть и другие, например, силы Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, которые в минувшие выходные озвучили свои требования на недоброй памяти Майдане Незалежности. В их речах было про то же самое - про потерю независимости, про руку Москвы, про прекращение войны на украинских условиях. Единственная разница - в стилистике: митингующие предлагали не перечеркивать Минские соглашения, а попросту их не исполнять. Такова позиция националистов, составляющих на Украине класс чиновников и «профессиональных политиков».

Но ведь и они - не власть. Власть сейчас находится в руках президента Владимира Зеленского и его вроде бы ручной партии «Слуга народа». Эти люди позиционируют себя как миротворцев - но мир в их картине мира достигается теми же путями войны.

С учетом, что команда президента позиционирует себя еще и как самых умных людей в стране, в ней хвастливо говорят о наличии сразу десятка сценариев по возвращению Донбасса. И похоже, что ни один из них не подразумевает выполнения взятых в Минске обязательств. Сам Зеленский прямым текстом заявляет, что «в таком виде» ничего не получится - миссия невозможна, а его команда предлагает соглашение переписать в тот вид, по которому Киеву возвращают контроль над границами донбасских народных республик с Россией до выполнения всех прочих пунктов.

Только вот после подобного ни один из этих пунктов не будет никакого смысла выполнять.

В военной терминологии это называется «взять в кольцо», чтобы диктовать ход сдачи на тех самых «своих условиях». Порошенко, Тимошенко, Вакарчук говорили об этом же. Весь спор между ними идет лишь о том, с какой стороны вести наступление и как быстро его начинать.

А иначе никак. Иначе потеря суверенитета и государствннности. И в этом, получается, едины все - от радикала Яроша до "либертарианца" Зеленского.

Других политических элит на Украине просто нет. Если не считать таковыми «Оппозиционную платформу» и ее региональные разновидности, но против них все остальные партии будут упрямо блокироваться даже в том случае, если не будут солидарны ни по одному другому вопросу. После потери электората Крыма и большей части Донбасса они приговорены существовать как вечная оппозиция, так что слово «оппозиционный» в свои название добавили по делу - ему там оставаться навсегда.

А раз так, нет ни малейшего шанса на то, что украинская власть в любой возможной комбинации действующих политических сил будет исполнять Минские соглашения в более-менее работающем виде - в том, в каком они были заключены.

Само их заключение для Киева было хитростью, призванной тянуть время. Ровно то же собирается делать команда Зеленского теперь - тянуть время. А финал всегда один - обескровить противника в лице ДНР-ЛНР и навязать украинский мир «на своих условиях».

Такое восприятие реальности - имманентное свойство не украинского народа (большинство из которого, напомним, голосовало за команду Зеленского в том числе как за партию мира и компромисса с Донбассом), но украинской власти. Любой, кто входит в нее, начинает мыслить подобным образом.

Элиты Украины уже неоднократно доказывали, что готовы пойти на что угодно, лишь бы оставаться собой и не делать ни шагу в сторону от описанной выше парадигмы. Гражданская война, риск энергетического коллапса, экономическое прозябание, массовые эпидемии, законы в духе антиуопий Оруэлла - нет такой цены, которые там не готовы были бы заплатить.

Если так, Ярош по-своему прав - разрешение донбасского конфликта через мир и компромисс возможно лишь в связке с потерей Украиной государственности.

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Есть ли у России долгосрочная стратегия на этот счет, повторимся, не ясно. Но если бы вдруг была, то, скорее всего, носила бы очень похожий характер - экономическое удушение и военное сдерживание до тех пор, пока Украина не станет слишком слаба для заключения мира «на своих условиях», то есть лишится возможности к существованию в качестве суверенного государства.

Подобное возможно: те, кто готов платить сколь угодно высокую цену, рано или поздно разоряются. Но 2024 год как вероятная дата этого может существовать в воображении только неисправимых оптимистов.

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