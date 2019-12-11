Киев исправил версию коммюнике по итогам нормандского саммита по требованию ДНР

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала новую версию перевода коммюнике по итогам нормандского саммита, исправив неточность, на которую обратили внимание в ДНР и в «Оппозиционной платформе».

В новой версии документа говорится: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

В архив отправлена версия, которая была опубликована ранее, с переводом, где говорилось обо «всех правовых аспектах Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе)».

На это обратило внимание издание РБК.

Напомним, украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляла, что офис Зеленского при переводе исказил коммюнике нормандского саммита. На это же указывала ДНР.

Речь идет об искажении пункта о согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса: Киев связал этот пункт с украинским законом об особом порядке местного самоуправления, хотя в действительности отсылки конкретно на этот закон в коммюнике нет.

В Кремле заметили, что неважно, как перевели этот документ на украинский язык, так как текст коммюнике существует в английском варианте.

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