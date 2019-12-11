Офис Зеленского обвинили в искажении коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины при переводе исказил коммюнике «нормандского саммита», заявила украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как заявила партия, искажен был пункт в котором говорится о заинтересованности сторон в согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса, передает ТАСС.

Киев в переводе на украинский язык связывает данный пункт с украинским законом об особом порядке местного самоуправления, но в оригинальном документе «нет ссылки именно на этот закон».

В партии напомнили, что «правовые аспекты особого статуса регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в конституцию Украины».

«Оппозиционная платформа» заявила, что власти страны «сфальсифицировали аспект договоренностей» саммита. Партия потребовала исправить искажение, а также наказать тех, кто его допустил.