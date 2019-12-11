Песков прокомментировал искажение Киевом итогового документа «нормандского саммита»

Референтный текст итогового документа нормандского саммита в Париже есть на английском языке, поэтому не так важно, как он звучит на других языках, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не так важно. Там есть референтный текст на английском», – сказал Песков, комментируя ситуацию с искажением Киевом итогового коммюнике, передает РИА «Новости».

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что офис президента Украины при переводе исказил коммюнике «нормандского саммита».

В частности, искажен пункт о заинтересованности сторон в согласовании правовых аспектов особого статуса Донбасса. Киев в переводе на украинский язык связал этот пункт с украинским законом об особом порядке местного самоуправления, однако в оригинале документа ссылки конкретно на этот закон нет.

В связи с этим «Оппозиционная платформа» заявила, что украинские власти «сфальсифицировали аспект договоренностей» саммита.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах саммита.

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