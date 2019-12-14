Соловьев обвинил команду Зеленского в отсутствии фантазии

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев отреагировал на возвращение Киева к обсуждению идеи о контингенте ООН в Донбассе, назвав президента Украины Владимира Зеленского «Порошенко-лайт».

Соловьев написал в своем Telegram-канале, что в Киеве «идут дорогой (экс-президента Украины Петра) Порошенко».

«Своей фантазии у команды Зеленского нет. Читать не умеют. Понять, что написано в Минских договоренностях не могут и не хотят. 73% проголосовавших за Зеленского могут быть уверены, что выбрали Порошенко-лайт», – добавил он.

Ранее стало известно, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.

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