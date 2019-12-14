В Киеве вновь заговорили о размещении контингента ООН в Донбассе

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14 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива

Футбольные болельщики вполне способны вести себя приличноФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Знаменитый футболист Артем Дзюба крепко поругался с собственными болельщиками – вплоть до прямых оскорблений и матерных слов. В скандал зачем-то вмешался даже цирковой артист Эдгард Запашный. Как развивался конфликт, кто его провоцировал и каким образом происходящее может быть связано с возвращением пива на стадионы? Подробности...
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Победа Джонсона приведет к зарождению новой Европы

Борис Джонсон бежит на встречу к королевеФото: ZUMA/ТАСС
Борис Джонсон стал настоящим человеком года. Возглавив британское правительство всего четыре с половиной месяца назад, он сумел решить подвешенный уже три года вопрос Брекзита. Победив на состоявшихся в четверг парламентских выборах, премьер-министр уже в конце января выведет страну из Европейского союза. И это ускорит надлом всей послевоенной архитектуры единого Запада. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              В Киеве вновь заговорили о размещении контингента ООН в Донбассе

                 14 декабря 2019, 13:16
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, если руководство страны признает, что урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не приносит результатов, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

              Пристайко заявил в эфире телеканала «Украина»: когда в Киеве поймут, что «в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», передает ТАСС.

              «Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», – добавил он.

              Министр отметил, что у команды президента «есть ряд планов относительно этого».

              Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

              Позже он отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ.

              В Киеве тогда с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с Россией, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации.

              В декабре 2019 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи в «нормандском формате» захотел изменить Минские соглашения.

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