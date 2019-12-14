В Киеве вновь заговорили о размещении контингента ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, если руководство страны признает, что урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не приносит результатов, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Пристайко заявил в эфире телеканала «Украина»: когда в Киеве поймут, что «в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», передает ТАСС.

«Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», – добавил он.

Министр отметил, что у команды президента «есть ряд планов относительно этого».

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Позже он отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ.

В Киеве тогда с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с Россией, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации.

В декабре 2019 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи в «нормандском формате» захотел изменить Минские соглашения.

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