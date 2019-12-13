Зеленский захотел изменить Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения. В частности, глава украинского государства высказался за исправление пункта о контроле над границей.

«Со времени Минска прошло уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали «Минск», но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «1+1».

«Некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», – заявил украинский президент. «Именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов – это точно не наша позиция», – сказал Зеленский.

Он также заверил, что Сребреницы в Донбассе не будет. «Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины…» – сказал глава украинского государства.

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«Никакой резни… Мы другая власть, для нас главное – человеческие жизни. Поэтому я не вижу никаких таких заключений», – сказал он.

Напомним, Украина настаивает на том, что контроль над российской границей в Донбассе должен быть передан Киеву до выборов в Донбассе, однако это противоречит Минским соглашениям. На саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

Президент Владимир Путин после саммита «нормандской четверки» в Париже прокомментировал возможность закрытия границы военными Украины. Российский лидер подчеркивал, что в Донбассе после этого «может начаться Сребреница».

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