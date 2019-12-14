В Киеве заявили, что лидеры «нормандской четверки» не подписывали какие-либо документы

Лидеры России, Украины, Франции и Германии не ставили подписей ни под одним документом по итогам «нормандского саммита», заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

«Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не пописывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе», – сказал Резников в интервью изданию «Левый берег», передает РИА «Новости».

Он отметил, что коммюнике – это свидетельство того, «о чем говорили и, вроде бы, договорились», но подписи никто ни на каком документе не ставит. «Нет, точно ничего не было подписано», – уточнил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах «нормандского саммита» в Париже.