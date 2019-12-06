Муниципальную стражу Зеленского Донбасс встретил в штыки

Взгляд
6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
Перейти а раздел…

Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинским черноземом завладеет Запад

Знаменитая украинская пшеница все больше переходит в руки иностранцевФото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press
На Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель. Звучат опасения, что знаменитый украинский чернозем попадет в руки иностранцев, прежде всего граждан России. Однако есть признаки того, что жителям Украины поздно бояться – земли страны уже скуплены иностранцами. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

    «Мракобес» Певцов против «предателя» Познера

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Турция намекнула на дополнительную закупку С-400
              Комиссия СЕ вынесла решение о полномочиях российской делегации в ПАСЕПутин рассказал о перспективах транзита газа через УкраинуПо делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии задержаны главарь и члены ОПГДля «Прогресса МС-13» запланировали «фантастический полет»
              Кремль анонсировал встречи Путина с Зеленским, Макроном и МеркельМосква согласилась обсудить включение в ДСНВ «Кинжала» и «Посейдона»Пранкер Лексус дозвонился до ЗеленскогоКоллекторы пообещали смерть ребенку, на лечение которого должница взяла кредит
              России предрекли «красную декаду» декабря«Суперджет» экстренно приземлился во ВнуковоПорошенко посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным один на одинЛидер группы «Ногу свело!» заявил о деградации россиян

              «месть за отца»


              Немецкие СМИ заподозрили Кадырова в причастности к убийству Хангошвили в Берлине

              Стокгольмский арбитраж


              Нафтогаз заявил о взыскании с Газпрома 2,1 млрд долларов

              народный артист СССР


              Раймонд Паулс пожаловался на «навязчивость» россиян

              Видео

              «Турецкий поток»


              Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

              продление договора СНВ-3


              Трампу придется согласиться на предложение Путина

              гонка вооружений


              Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

              новое явление


              Как российских бомжей превращают в рабов

              Жить по-новому


              Андрей Манчук: В Южной Америке взорвался политический вулкан

              Тенденция к падению


              Василий Стоякин: Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

              Отсутствие доверия


              Дмитрий Родионов: А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является YouTube?

              Муниципальную стражу Зеленского Донбасс встретил в штыки

              Гвардия Украины мысленно уже входит в Донецк в форме «муниципальной стражи»   6 декабря 2019, 16:40
              Фото: instagram.com/national_guard_of_ukraine
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Зеленский изобрел «формулу мира», которую повезет на встречу с Путиным. Суть такова: улицы Донецка и Луганска возьмут под контроль патрули «муниципальной стражи», на треть состоящие из бойцов ДНР и ЛНР, на треть из украинских гвардейцев и на треть из миротворцев ОБСЕ. Однако свою идею Зеленский, судя по всему, забыл обсудить с непризнанными республиками. А там к ней есть немало претензий.

              На встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский предложит создать в ДНР и ЛНР «муниципальную стражу», сообщил накануне телеканал Espreso. Зеленский пообещал это ветеранам евромайдана, с которыми встречался накануне за закрытыми дверями. 

              По словам одного из участников встречи, президент Украины хочет предложить сформировать на неподконтрольной Киеву территории «стражу», в которую «в равных пропорциях» войдут бойцы украинской нацгвардии, представители ОБСЕ и двух непризнанных республик. Правда, по задумке Зеленского в последней категории будут только те, которые «не стреляли, не убивали», то есть «не участвовали в боевых действиях».

              Зеленский назвал это «одной из имеющихся у его команды идей», пишет РИА «Новости». Он обещал, что лучше покинет саммит ни с чем, чем пойдет на уступки главе российского государства Владимиру Путину.

              И в Донецке, и в Луганске предложение Зеленского не приняли всерьез. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие» и приступить наконец-то к реализации Минских соглашений.

              «На территории ДНР полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», – цитирует Пушилина ДАН.

              В Луганске идею Зеленского сочли совершенно «фантастической». «Для обеспечения безопасности на нашей территории существует народная милиция, которая легализована и Минскими соглашениями, и положениями закона об особом статусе, который ныне существует, хоть и в заблокированном состоянии. В дальнейшем деятельность народной милиции будет также регламентирована особым законом», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы самопровозглашенной ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.

              «Нацгвардия Украины, в которую входят «Азов» и «Айдар», другие подобные им бандформирования, пять лет ведет обстрелы Донбасса», – напомнил Родион Мирошник. Чтобы представить себе, что люди, которые сейчас смотрят друг на друга в прицел, будут вместе патрулировать нашу территорию, надо обладать очень развитой фантазией, добавил он.

              «Если Зеленскому хочется, можем ему помочь в патрулировании подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей,

              которые голосовали на референдуме за вхождение в ДНР и ЛНР, но сегодня контролируются ВСУ», – предложил Мирошник.

              Народная милиция рассматривается как сдерживающий фактор для радикальных течений, которые сегодня действуют на самой Украине, отметил советник главы ЛНР, поэтому она – часть минских соглашений, передергивать этот факт не нужно. 

              «Предлагать сформировать такие патрули – значит не понимать сути конфликта и обстановку, которая царит на этих территориях. Нацгвардия Украины и ополченцы в составе одного патруля – это совершенно невозможно, а наблюдатели ОБСЕ уже и так есть на линии разграничения», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-премьер ЛНР, политтехнолог Марат Баширов.

              Если Зеленский рассчитывает, что создание патрулей поможет начать примирение солдат ВСУ и ополченцев, то он ошибается, уверен Баширов.

              «Там гражданская война. Население уже в течение пяти лет испытывает вооруженное давление со стороны государства, которое они фактически не признают. Убиты около 15 тысяч человек, – напомнил бывший премьер. – В ЛНР и ДНР ведется расследование преступлений служащих ВСУ на этих территориях. Пока не будет дана правовая оценка действиям, которые совершались, примирения не будет. Это займет несколько десятков лет, пока люди забудут».

              Что касается новых идей к саммиту, то они нужны, добавил эксперт – нужны, чтобы сформировать полицейские силы, которые должны будут следить за порядком в случае разведения сторон и долгосрочного прекращения боев. «А этот вариант Зеленский, похоже, предложил, просто чтобы что-то предложить. Уже звучали призывы ввести миротворцев ООН, «голубые каски», были и конкретные варианты – военные из Белоруссии, из Франции», – отметил он.

              «Путин заявлял, что Зеленскому нужно решиться и проявить политическую волю. Предложения такого рода вводят в заблуждение и отвлекают внимание. Надо решить проблему в корне, а не предлагать такие локальные звонкие идеи», – добавил Баширов. Но пока что Зеленский на это не решается и вынужден маневрировать – у него сложная внутриполитическая ситуация. 

              В самом Кремле спокойно встретили сообщения по поводу «муниципальной стражи». «Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным», – сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков и призвал дождаться саммита, на котором и будет «предметное и профессиональное обсуждение» урегулирования в Донбассе. «Уже по итогам можно будет что-то говорить», – приводит его слова ТАСС.

              Напомним, встреча в верхах в «нормандском формате» запланирована на понедельник. В ней примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Путин и Зеленский могут провести и отдельную беседу на полях саммита.

              Стоит добавить, что в недавней российской истории бывало, чтобы вчерашние враги несли совместную службу. После Хасавюртовского соглашения в сентябре 1996 года улицы Грозного патрулировали вместе бойцы федеральных сил и дудаевские боевики. Хотя всего за пару недель до этого они вели ожесточенный бой друг с другом, о каких-то «междоусобицах» внутри патрулей не сообщалось. Но примирению сторон это не помогло. Вскоре федералы полностью покинули Грозный и всю Чечню, а спустя три года война возобновилась.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............